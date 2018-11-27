原标题：国际陆海贸易新通道首个陆运铁路口岸开通启用

11月26日，国际陆海贸易新通道广西凭祥铁路口岸升级改造工程（一期）举行开通仪式。当天8时40分，X9102次货运班列在国铁凭祥口岸物流中心完成货检，鸣笛启程。该铁路口岸物流中心是广西首个口岸性质的铁路物流中心，也是国际陆海贸易新通道开通的首个陆运铁路口岸物流中心。中新社记者 蒋雪林 摄

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