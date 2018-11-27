不用移动支付因感觉不安全?超三成50后曾被拒收现金

原标题：超三成50后曾被拒收现金

昨天，融360发布《线下消费支付方式调查问卷》，调查显示，11.36%的人群曾经有过被拒收现金的经历，按不同年龄段细分，有超过三成的50后遭遇过拒收，是所有年龄段中占比最高的。

现状：不少商家“说啥就是不收现金”

北京郊区的李奶奶前几天在家附近某大型超市结账时，因为不会用手机支付，被年轻的收银员“鄙视”了：“你们这些老头老太太，连个手机付款都不会使，不会就要学，以后可都是这样的，学不会的就等着被淘汰吧……”李奶奶虽然生气，但也没有作声，毕竟这不是她第一次遇到这种事，“好歹她收了我的钱，之前好些有钱都不赚的，说啥就是不收现金！”

随着微信、支付宝、云闪付等移动支付方式兴起，扫码支付日益普及，很多国人已经习惯出门不带现金，“一部手机走天下”。消费者自然有选择电子支付的权利，但这并不是商家可以拒绝现金支付的理由。拒收人民币现金损害了国家货币的法定地位，损害了消费者的合法权益，从长远看还会危及金融安全。

分析：超半数拒收现金情况是因没零钱找不开

调查还显示，在消费者被拒收现金时，因商家没有零钱找不开的情况高达51.85%，其次就是对方明确表示只支持电子支付，占比43.21%，紧随其后的则是因纸币残旧、有缺角被拒收。

当进行线下消费时，年龄越小的人群使用现金的概率越低。而50后、60后使用现金的数据占比在四成左右，已经远远超出其他年龄段中仅个位数的比例。

至于不使用移动支付的原因，近三成人主要是由于没有绑定银行卡或者账号里没钱；但对于年长的50后来说，最主要的则是因为不会用或没有安装软件，占比16.67%。同时，还有11.54%的人群因为商家未开通或者不支持。若按照地域来看，居住在农村的人群这一比例最高。

还有25.64%的人不使用移动支付是因为感觉不安全，害怕钱被盗刷，这也是50后老人们最大的顾虑，数据占比与“不会用”旗鼓相当。

此外，若按照性别来看，调查发现了颇为有意思的现象：在没有主选移动支付的原因中，男性多因为不会用、卡里没钱、不支持等客观因素；但女性更多的则是由于感觉不安全，很难存住钱这类主观因素。

聚焦：近半人群选择移动支付是因为能省钱

在很多50后们还是执着于现金支付的同时，高达89.06%的人群在线下消费时已经主要使用微信、支付宝。这些人中超九成认为这种支付方式方便快捷不用找零，还有48.19%的人表示移动支付经常有优惠活动，能省钱也是他们选择手机支付的一个重要原因。

有意思的是，调查发现，有11.02%的人使用手机支付是因为经常忘带现金，有高达55.82%的人群经历过忘带现金的尴尬。消费者李玉表示，上周末和妻子开车出行，到了高速收费口才发现俩人都没带钱，想要“扫码支付”却被告知只收现金，李玉请求“要不你帮我付钱，我扫你转账”，收费员无奈表示：“对不起，我们上班不能带手机……”于是，李玉只有等在原地，跟下一个车主转账“套现”。事后，李玉第一时间取了100元现金放在车内的储物盒里，以备不时之需。

以往大家出门时，手机、钥匙、钱包一个都不能少，但现在没带钱包可以有，没带手机则寸步难行。调查显示，如今仅有18.23%的人出门一定会带现金，而经常不带的超过三成。如果观察不同年龄段会发现，越是年轻的人群出门必带现金的比例越少。在90后中，仅11.11%的人出门一定会带现金，远远低于50后近六成的比例。

文/本报记者 程婕

(责编：仝宗莉、赵爽)