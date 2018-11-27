原标题：通州首个共有产权房项目今起申购 含全装修每平方米均价2.3万

原标题：通州首个共有产权房项目今起申购

本报讯（记者张楠 通讯员刘薇）通州区第一个共有产权房项目——通和家园今起至12月10日开放申购登记，将提供1012套每平方米均价2.3万元的住房，有意向的市民可登录共有产权房申购网址（zzfws.bjjs.gov.cn）进行申购。

通和家园位于通州区台湖镇，距离地铁亦庄线和即将开通的地铁17号线换乘站次渠站约1公里，并配有多条公共交通线路。未来，连接新机场与首都机场的城际联络线还将从这里穿过。

该项目可提供的1012套共有产权房中，包含建筑面积约74平方米一居5套、约84平方米至90平方米二居798套、约120平方米三居209套。项目含全装修费用销售均价23000元/平方米,单套住房的购房人产权份额比例为60%，政府产权份额代持机构北京市燕东保障性住房建设投资有限公司持有剩余40%份额。按照74平方米的最小户型计算，购买该项目购房款需要170万元左右。

据介绍，该项目住房规划户户朝南，干湿分离，并严格按照绿色建筑二星及以上标准执行，全装修交房。未来周边配套设施丰富，湿地公园、游憩公园等一应俱全，国家大剧院台湖舞美艺术中心、景山学校通州校区等文化、教育配套设施完善，可满足购物、文化、娱乐、教育、医疗、健身等需求。

三类家庭可以申购。第一类是通州区户籍无房家庭和在通州区工作的本市其他区户籍无房家庭。如果是本市其他区户籍的无房家庭，需在通州区有稳定工作且申购当月前在通州区连续缴纳社保3年（含）以上。第二类是非本市户籍无房家庭，申请条件要满足本市户籍家庭申请共有产权住房条件；申请人在京连续缴纳社保或个税满5年；在通州区稳定工作，申请当月申请人在北京市个人社保权益记录中所载明的缴费区为通州区，且申请当月前在通州区连续缴纳社保3年（含）以上；还需已办理北京市居住证(需在有效限期内)。第三类是满足上述条件的通州区人才家庭，也就是通州区人才公寓管理办法中的一至六类人才家庭。人才认定标准由区人力社保局认定。J204

(责编：赵爽、仝宗莉)