原标题：非地产上市公司抛售房产项目 更聚焦自身核心产业竞争力

近期，多家非地产类上市公司纷纷公告出售房产项目或股权。

诸葛找房数据研究中心首席分析师陈雷对《证券日报》记者表示，近年来，由于房地产行业的利润率较大，因此很多非地产企业纷纷涉足地产，但随着地价的不断攀升，房产市场对于企业的专业性运营要求越来越高，进入门槛也越来越高，因此非地产企业转让房产项目或者股权，并不一定是看空地产业务而是转让退出。

近日，中能电气公告称，为进一步盘活公司资产，提高资产利用率，公司拟将持有的福州市仓山区建新镇金洲北路20号的1-8号楼房产转让给关联方中能发展，转让总价款为人民币6560.23万元。

远东传动公告称，公司日前完成了老厂区资产的公开拍卖，成交价格为6400万元。据披露，本次拍卖标的为公司位于许昌市建安区尚集镇的老厂区土地使用权、房屋及建筑物以及部分闲置设备，总资产增值率为819.69%，拍卖资产所得主要用于补充流动资金等。

神火股份公告,为调整、优化资产结构,聚焦主业,提升公司核心竞争力,公司拟以协议转让方式向神火集团转让所持光明房产100%股权,转让价格为41519.33万元。

*ST椰岛公告称，公司已与西安天朗地产集团有限公司签订《海南椰岛阳光置业有限公司股权转让协议》及《房屋买卖合同》，交易涉及金额为4亿元。

惠天热电公告称,公司拟公开挂牌转让惠天房地产51%的股权,挂牌转让价不低于9138万元。目的是剥离非主业板块，集中资源全力推进主业，做大做强供热及供暖工程服务业务。

此外，宁波富达拟39.67亿元转让城投置业100%股权、宁房公司74.87%股权和赛格特60%股权；新疆天业4689万元向控股股东转让房产子公司，进一步聚焦发展化工、新材料主业；莱茵体育则选择了持续出售房产，加速回笼资金，支持对体育小镇、体育服务综合体的投入。

58安居客房产研究院首席分析师张波对《证券日报》记者表示，受“去地产化”潮流影响，部分非主营地产类企业在经历了楼市调控洗礼后，选择斩断房地产这一非主营业务，更聚焦于企业自身核心产业竞争力；同时，一些房企开始追求多元化发展，希望通过“去地产化”而实现多元化发展，培育出企业的新增长极。（本报记者 包兴安）

(责编：朱江、仝宗莉)