原标题：国资委：加快推进国企改革 在重点领域取得更多突破

国资委主任肖亚庆上周先后到四川、湖南调研中央企业和国有企业。他在调研期间表示，要加快推进国有企业改革，努力在重点领域和关键环节上取得更多突破。

11月21日、22日，肖亚庆赴四川调研中央企业，先后来到中国核动力研究设计院、中国二重、东方电机厂、东方汽轮机厂、成都飞机设计研究所和成飞公司调研；11月23日、24日，肖亚庆在湖南省深入中联重科、湘投金天钛金属公司等企业调研，详细了解企业生产经营、自主创新和推进改革情况，并主持召开国有企业改革座谈会。

在湖南调研期间，肖亚庆指出，要深入贯彻落实全国国有企业改革座谈会部署要求，加快推进国有企业改革，努力在重点领域和关键环节上取得更多突破。要抓好中国特色现代国有企业制度建设，健全法人治理结构；抓好混合所有制改革，完善市场化经营机制；抓好供给侧结构性改革，推动高质量发展；抓好国有资产监管机构职能转变，以管资本为主改革国有资本授权经营体制；完善创新体制机制，突破战略性、前瞻性领域的核心技术；抢抓市场开源节流，努力提高企业盈利能力和运行质量；全面加强党的领导党的建设，不断提升国企党建工作质量；强化责任担当、增强改革合力、抓好总结宣传，扎实推进各项改革措施落到实处；加强领导、精心组织，妥善安排好岁末年初各项工作。

在四川调研时，肖亚庆强调，要坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，加快结构调整转型升级，进一步增强企业内生活力和发展动力。要坚持创新驱动发展，增强战略自信，保持战略定力，加强协同创新，努力在“卡脖子”技术方面寻求更大突破，实现关键核心技术自主可控。要进一步增强市场意识，以市场为导向提高产品质量，打造良好品牌，获得市场认可。要牢固树立“人才是第一资源”的观念，大力弘扬创新精神、工匠精神，完善鼓励创新的体制机制，充分激发要素活力，为各类人才干事创业营造良好环境。要深入实施军民融合发展战略，加强与各类所有制企业的交流合作，全力保障好国防建设的要求，努力在新时代军民融合发展中作出应有贡献。

随后，肖亚庆主持召开部分在川中央企业座谈会。在听取与会企业汇报后，肖亚庆指出，在川中央企业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实开展各项工作，取得了明显成效。要进一步提高政治站位，努力在做强做优做大、推动治蜀兴川中展现新作为作出新贡献。要始终坚持稳字当头，确保企业稳健经营、风险可控。要不断加快创新发展步伐，突出抓好关键核心技术攻关。要持续推进供给侧结构性改革，大力提升发展质量和效益。要坚定不移深化改革，不断增强企业发展动力和内生活力。要坚持党的领导加强党的建设，为企业改革发展提供坚强政治保证。要扎实做好岁末年初各项工作，确保完成全年目标任务，做好明年工作谋划，切实抓好安全生产，力争今年圆满收官、明年良好开局。（本报记者 朱宝琛）

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