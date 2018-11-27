原标题：央行上海总部： 支持上海民企利用债券融资

11月26日，中国人民银行上海总部、上海市金融工作局共同组织召开上海民营企业债券融资支持工具宣介会，宣传和介绍人民银行总行出台的民营企业债券融资支持工具相关政策，交流政策落地措施、服务民营企业的有关经验，支持和推动上海民营企业更好地利用这一债券融资工具。人民银行上海总部副主任郑五福、上海市金融工作局副局长解冬出席会议并讲话，上海市(区)政府有关部门、银行间市场交易商协会、中债信用增进公司、上海市中小微企业政策性融资担保基金，以及近40家金融机构和上海市近30家具有代表性的民营企业参加会议。

为贯彻落实习近平总书记关于支持民营经济发展的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，支持民营企业拓宽融资途径，帮助民营企业渡过难关，人民银行在党中央、国务院正确领导下，及时推出了信贷、债券、股权“三支箭”系列政策措施；上海市委、市政府11月3日印发了《关于全面提升民营经济活力大力促进民营经济健康发展的若干意见》。

近一个月来，人民银行上海总部、上海市金融工作局与上海市政府有关部门一起，遵循市场化、法治化原则，积极动员上海地区金融机构，在推动民营企业债券融资支持工具政策加快落地上海方面取得了积极成效。11月20日，由浦发银行创设的“18复星高科SCP002”信用风险缓释凭证正式簿记建档，标志着上海首单民营企业债券融资支持工具成功发行。此外包括交通银行、上海银行、光大银行等多家银行也都形成了各自的工作方案并在积极推进中。

会议明确，将不断加大推进力度，让更多优质的民营企业用好这一债券融资工具，真正帮助企业缓解融资难、融资贵问题，共同促进上海民营经济健康发展。

会议还对下一步开展上海地区民营企业债券融资支持工具的工作提出了要求。一是进一步提高政治站位，相关部门和机构要深入领会政策意图，合理运用政策工具，切实做好民营企业金融服务工作，真正落实和执行党和国家方针政策；二是高效开展工作，尽快签署人民银行上海总部、上海市政府和交易商协会的三方民营企业债券融资支持工具补充协议，争取上海不同批次的民营企业债券融资支持工具顺利发行；三是充分发挥各方合力，上海市、区各级有关政府部门要积极推荐企业，金融机构、担保和增信机构加强合作，创新合作方式、方法，创新信用增进和担保模式，构建起“几家抬”的市场化运作模式，处理好支持发展与防范风险的关系。（本报记者 苏诗钰）

(责编：朱江、仝宗莉)