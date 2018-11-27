原标题：上周网贷成交216.78亿元 平均预期收益率为9.68%

目前，网贷合规检查已经接近尾声，网贷行业近期的业绩表现如何？

据融360监测数据显示，上周（11月17日-11月23日，下同）网贷行业累计成交量为216.78亿元，较前一周（11月10日-11月16日，下同）环比下降4.73%。待还余额为7220.63亿元，环比下降0.01%，待还余额降幅较小，目前仍然高于9月底的水平。

在预期收益率方面，上周网贷行业平均预期收益率为9.68%，环比上涨0.01个百分点，平均借款期限为11.64个月，环比下降0.92个月。

上周，行业日均出借人次42.83万，环比上涨9.05%；行业日均借款人次42.88万，环比下降4.06%。日均出借人次连续17周上涨，借款人次连续8周上涨后本周略有下降。

与合规息息相关的问题平台方面，数据显示，上周新增问题平台4家，较前一周减少5家。其中，提现困难平台3家，争议平台1家。4家问题平台均未上线银行存管。

融360分析指出，综合来看，上周待还余额略有下降，日均出借人次连续17周上涨，借款人次连续8周上涨后略有下降，行业人气有所恢复。不过，平均借款期限连续三周下滑，借款周期缩短比较明显，短期借款需求回升，已经较9月份最长借款周期17.07个月缩短了接近半年时间。预计未来一段时间内，平均借款期限仍然可能呈较低的水平。（本报记者 刘 琪）

(责编：朱江、仝宗莉)