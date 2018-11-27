原标题：打造更加公平法治便利的一流营商环境

近日召开的民营企业座谈会在安徽各界引起热烈反响。习近平总书记日前宣布“支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略”，安徽民营企业迎来更加广阔的发展空间。围绕座谈会相关内容及如何优化民营经济发展环境，记者近日对安徽省委书记李锦斌进行了采访。

把民营经济带入又一个发展的春天

记者：我们注意到，安徽省第一时间对习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神进行了学习宣传贯彻，请问有哪些深刻的体会和感受？

李锦斌：习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，具有里程碑的历史意义、划时代的战略意义、领航标的现实意义，犹如浩荡东风把民营经济带入了又一个发展的春天。

特别是总书记在讲话中表明了“民营企业和民营企业家是我们自己人”的鲜明态度，非常暖心、贴心、知心。对民营企业家来说，这无疑是吃了一颗“定心丸”，下了一场“及时雨”，铺就了一条“阳光大道”；对党委、政府来说，这无疑是发出了一道“动员令”，为“自己人”办事就是办“自己的”事，要立足当下救急纾困、大力度实举措解决民营经济发展中遇到的突出问题，加快建设更加公平法治便利的一流营商环境。

民营企业家是安徽发展不可替代的重要支撑力量

记者：安徽孕育了敢为人先、改革创新的“大包干”精神，民营经济发展也很有特点，对此如何看待和评价？

李锦斌：改革开放40年来，我省民营经济从上世纪80年代初的“一枝独秀”，到90年代的“遍地开花”，再到新世纪的“春色满园”，实现了从小到大、从弱到强、从有到优的“蝶变”，呈现出几个显著特点：

——势头上加速式上升，起步早，领改革开放之先。最具代表性、标志性的，就是安徽芜湖“傻子瓜子”率先冲破传统计划经济樊篱，被邓小平同志3次提及，载入中国改革开放的光辉史册。

——规模上跨越式攀升，贡献大，立富民强省之基。目前，安徽民营经济创造了“56789”的喜人业绩，即贡献了全省56.8％的生产总值、68％的税收、70％的技术创新成果、80％的城镇劳动就业、91％的企业数量；“十二五”以来，安徽民营经济增加值从6742.8亿元上升到2017年的1.59万亿元，成为推动科学发展的主力军、稳增长调结构的主动力、增收富民的主渠道。

——质量上内涵式提升，活力强，走创新发展之路。在合肥综合性国家科学中心、滨湖科学城、合芜蚌自主创新示范区、系统推进全面创新改革试验省、世界制造业大会等重大平台上建功立业，特别是总书记日前宣布“支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略”，为我省民营企业在更大范围参与区域分工合作、在更高层次上参与全球资源配置，提供了前所未有的重要机遇和更加广阔的空间。

目前，安徽民营高新技术企业数达4000家以上，约占全省95％；民营企业拥有省级以上名牌产品1300多个，占全省85％以上；全省还在137家民营企业中设立了院士工作站。实践表明，无论是过去、现在还是将来，民营经济都是安徽发展不可撼动的重要方面军，民营企业都是安徽发展不可或缺的重要经济主体，民营企业家都是安徽发展不可替代的重要支撑力量。

让企业创业愉快、兴业愉快、发展愉快

记者：习近平总书记反复强调要为民营经济发展营造良好环境，请问安徽在构建亲清政商关系、优化营商环境、促进民营企业发展方面采取了哪些好的举措？

李锦斌：干部要把民营企业家当“自己人”，“自己人”就别分亲疏，一视同仁搞好服务；民营企业家要把干部当“家里人”，“家里人”就无须见外，平时多沟通，遇事好商量，真正做到“清”上加“亲”。

工作中，我们要深入实施“四送一服”双千工程，送思想、送政策、送项目、送要素，有针对性地帮助企业解决资金、土地、人才等难题，努力为民营经济发展营造良好环境。聚焦企业生产经营中的实际需求，靠前服务，精准施策，推动企业创业愉快、兴业愉快、发展愉快。

截至目前，全省2.2万名干部深入17.2万户企业，开展政策宣讲3万多场次，组织对接生产要素和创新项目近3.2万个，涉及金额超过4000亿元，签约落地金额3200亿元，近千个科研要素项目成功签约，企业反映问题和诉求办结率达98.8％，实现了干部下到“最后一公里”，问题收上来、服务跟上去。

采取既有温度、更有力度的硬招实招

记者：安徽在贯彻落实习近平总书记重要讲话精神上采取了一系列措施，请问有哪些实招硬招？

李锦斌：这一段，我们学习和对标总书记提出的6项政策举措，深感最为重要的一条宗旨就是：为“自己人”办事就是办“自己的”事。因此，我们必须采取既有温度、更有力度的硬招实招，着力打造一流营商环境。归结起来就是做到“三个真”：

在服务上要“真情实意”，不能虚情假意。必须把民营企业的困难当作自己的困难，把民营企业的愿望当作自己的愿望。坚持“放”得彻底，全面实施市场准入负面清单制度，普遍落实“非禁即入”原则，不得对民间投资设置附加条件；坚持“降”至底线，两年多时间安徽省连续出台50条降成本措施，已降低企业成本1790亿元，今年底还将再降低300亿元；坚持“帮”到实处，建立省市县领导班子联系重点民营企业工作机制，常态化沟通走访、上门服务，“一企一策”帮助企业解决实际困难。

在政策上拿出“真金白银”，不开“空头支票”。我们拿出了“安徽版”的“政策包”，共8个方面30条政策措施，都是实实在在富有含金量的“干货”。比如，启动民营经济发展“十百千”行动，即新增10亿元专项资金，设立100亿元纾困基金和200亿元发展基金，到2020年新增民营企业银行贷款2000亿元，千方百计帮助企业翻越这样那样的“冰山”“高山”“火山”。

在作风上撸起袖子“真抓实干”，不搞虚张声势和花架子。支持民营经济发展工作只能加强、不能削弱。我们坚决克服支持服务民营经济发展中的形式主义、官僚主义，做到“三个纳入”，即把民营经济发展情况纳入省委年度综合考核，把民营经济发展进度纳入省政府绩效管理，把民营经济发展考核结果纳入干部选拔任用重要依据，形成促进民营经济发展的鲜明导向和一流环境。

我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，民营经济无论是过去、现在和将来都不会“离场”，而且会插上腾飞的翅膀，走向更加广阔的舞台！

（新华社合肥11月26日电 记者王正忠、王菲）

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