原标题：向世界亮明我国全方位开放的决心

“举旗帜、探路径、测底线、转动力、强辐射、谋大局。”商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威在接受记者采访时说，自由贸易试验区的建设，体现了在世界经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头的国际大环境下，我国做全球贸易和投资自由化便利化推动者的决心，为提高开放质量和形成全方位高层次开放经济体系打造了新模式，并向全世界亮明了我国全方位开放的决心。

新时代的全面开放是要素优势开放与制度优势开放、单向引进式开放与双向互动式开放的有效集成，是制造业开放与服务业开放、沿海开放与内陆开放、对外开放与对内开放的有效协同，是自主开放与协议开放、多边开放与双边及区域开放、主动开放与安全开放的有机结合。

张威指出，自贸试验区将简政放权改革与加快大部门体制改革有机结合起来，切实破解了放权难以到位的困局，探索了部门间综合治理的新思维，通过推进政府自身治理结构的创新，真正实现放权于市场、放权于社会的治理结构，注重以推进标准化和透明化为核心“放权”，在提升政府能力方面迈出了关键一步，加快了国际化、法治化营商环境的建设进程。

从各类营商环境的调查评价看，企业对政府管理的透明、公平、可预期等方面的需求较高，自贸试验区通过坚持不懈地制度创新和深化改革，促进了政府管理理念的转变、管理模式的创新、管理效率和服务水平的提升，国际化、法治化、便利化的营商环境为自贸试验区发展提供了更有力的支持，也为全国营商环境的优化做出了很好的探索和实践。

“自贸试验区建立以来，通过简政、放权，涉及企业经营管理过程中的大量手续得到了简化，办理手续的时间大大缩短。”张威表示，随着改革的深入推进，政府管理更趋向于“信任管理”，如自主办税、加工贸易自主核销管理、项目告知承诺制等举措，更多地凸显企业自主监管能动性，同时也增加了营商环境的“温度”。自由贸易试验区在扩大开放领域的同时，做到“有为”和“有守”的统一，将简政放权改革与强化监管有机结合，通过践行底线监管理念，在放权的同时，加强风险防范，解决了简政放权但并没有弱化政府管理的问题。

张威认为，在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，自贸试验区以理念创新、制度创新、科技创新、管理创新、政策创新增加开放发展的活力，加快由中低端要素驱动向高端创新驱动转变，实现了经济发展方式从规模速度型转向质量效率型、经济结构从增量扩能为主转向调整存量做优增量并举、经济发展动力从传统增长点转向新的增长点,为推动全国经济从高速度增长向高质量发展转型，提供了有益的发展经验和参考模式。随着自贸试验区建设的逐步完善，对周边地区发展的集聚效应和辐射效应日益显现。

（本报记者 张翼）

(责编：朱江、仝宗莉)