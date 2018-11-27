三季度各地共排查2564个项目存在各类建筑市场违法行为

人民网北京11月27日电 住房城乡建设部网站消息，按照《住房城乡建设部办公厅关于定期报送打击建筑工程施工转包违法分包等违法行为情况的通知》（建办市函〔2017〕224号）要求，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团均向住房城乡建设报送了2018年三季度建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处情况（查处汇总情况见附件）。各地排查项目80015个，涉及建设单位55817家、施工单位63796家。

从违法行为类别情况看，各地共排查出2564个项目存在各类建筑市场违法行为。其中，存在违法发包行为的项目119个，占违法项目总数的4.64%；存在转包行为的项目41个，占违法项目总数的1.60%；存在违法分包行为的项目74个，占违法项目总数的2.88%；存在挂靠行为的项目24个，占违法项目总数的0.94%；存在“未领施工许可证先行开工”等其它市场违法行为的项目2306个，占违法项目总数的89.94%。

各地查处有违法行为的建设单位1061家；有违法行为的施工企业2006家，其中，有转包行为的企业39家，有违法分包行为的企业76家，有挂靠行为的企业15家，有出借资质行为的企业16家，有其它违法行为的企业1860家。

从处罚类别情况看，各地住房城乡建设主管部门对存在违法行为的企业和人员，分别采取了停业整顿、吊销资质、限制投标资格、没收违法所得、责令停止执业、吊销执业资格、罚款等一系列行政处罚或行政管理措施。其中，责令停业整顿的企业117家，吊销资质的企业5家，限制投标资格的企业125家，给予通报批评、诚信扣分等处理的企业591家；责令停止执业5人，吊销执业资格1人，给予通报批评208人；罚款总额24633.43万元（含个人罚款441.21万元）。

从各地查处的违法工程项目数量看，重庆、四川、江苏3省（市）查处力度较大，分别查处项目371个、245个、237个。从查处的转包、违法分包等4类违法行为看，湖北、天津2省（市）查处项目相对较多。从行政罚款的金额看，河南、重庆2省（市）处罚力度较大。

(责编：赵爽、仝宗莉)