【支持民营企业在行动】安徽：出实招硬招 助力民企发展壮大

央视网消息（新闻联播）：近日，安徽省委书记李锦斌在接受央视记者采访时表示，安徽新推出一揽子政策包，用大力度、实举措解决民营经济发展中遇到的突出问题。
今天上午，安徽召开促进民营经济发展大会。从支持创新发展、降低企业成本、缓解融资难融资贵等多个方面，助力民营企业发展壮大。
目前，安徽民营高新技术企业的数量已达到4000家以上，约占全省的95%。李锦斌表示，安徽将进一步加大企业减负力度，让民营企业放心放胆、放手放开发展。
李锦斌表示，安徽将有计划地组织各级干部深入到广大民营企业，进一步加大服务民营企业的力度，构建“亲清”新型政商关系。同时，还将强化督促考核，严格问责追责，并将实施“三个纳入”，将民营经济发展情况纳入干部考核。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】