【支持民营企业在行动】安徽：出实招硬招 助力民企发展壮大

央视网消息（新闻联播）：近日，安徽省委书记李锦斌在接受央视记者采访时表示，安徽新推出一揽子政策包，用大力度、实举措解决民营经济发展中遇到的突出问题。

今天上午，安徽召开促进民营经济发展大会。从支持创新发展、降低企业成本、缓解融资难融资贵等多个方面，助力民营企业发展壮大。

目前，安徽民营高新技术企业的数量已达到4000家以上，约占全省的95%。李锦斌表示，安徽将进一步加大企业减负力度，让民营企业放心放胆、放手放开发展。

李锦斌表示，安徽将有计划地组织各级干部深入到广大民营企业，进一步加大服务民营企业的力度，构建“亲清”新型政商关系。同时，还将强化督促考核，严格问责追责，并将实施“三个纳入”，将民营经济发展情况纳入干部考核。

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