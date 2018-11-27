 北京警方查处三十七家违规医疗诊所 

本报北京11月26日电 （记者王昊男）违规开具处方药、医疗器械消毒不达标、未经核准进行抗菌药物静脉输液……北京37家医疗诊所日前因违规被查。这是北京警方通报的消息。
日前，北京市公安局联合多部门在全市范围内开展打击整治非法行医专项行动，严厉打击非法行医违法犯罪行为，联合整治正规医疗诊所违规问题。11月20日，专项行动在昌平地区率先打响。当日，北京市公安局环食药旅总队联合卫生监督、食药稽查、消防等部门，出动警力150名，行政执法人员63名，分成19个检查组对昌平回龙观、天通苑、霍营、沙河等地区的医药场所进行了联合执法检查。
其间，执法人员共检查医疗机构120家，医疗美容场所及药店40家，核查从业人员254人，检查出租房屋160间，责令整改消防隐患52处。对于发现37家诊所存在的超出登记诊疗科目开展医疗服务活动、医疗器械消毒不达标、医师护士注册地址与实际从业地址不符、未经核准开展抗菌药物静脉输液、助理医师未按规范执业、医疗废物处置不规范、开具处方不规范等多种违规行为，现场进行了查处。
北京市公安局环食药旅总队相关负责人介绍，此次多部门在昌平地区开展的联合执法，是北京市公安局在全市范围内开展打击整治非法行医专项行动的开始，旨在进一步强化医疗安全源头治理、综合治理，保障群众就医安全。“专项行动在重点查处非法行医等相关问题的同时，还将针对治安管理、消防安全方面的问题开展全面清理整治，消除各类安全隐患。”
警方提示，广大市民就医时一定要前往正规医疗机构就诊，就诊时注意查看机构场所内是否悬挂《医疗机构执业许可证》，是否公开执业人员的照片、《医师资格证书》和工作岗位。对于证件存疑的，可以通过北京市卫生健康委员会官方网站“便民服务”栏目进行真伪查询。
《 人民日报 》（ 2018年11月27日 11 版）
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】