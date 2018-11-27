本周五油价将迎三连跌 预计加50升92号汽油省17元

人民网北京11月27日电 （朱江）“11月30日24时，国内成品油零售限价将迎来年内首个‘三连跌’，”记者从多家社会监测机构获悉。据卓创测算，截至11月26日收盘，国内第7个工作日，参考的原油变化率为-9.3%，对应的汽柴油下调幅度440元/吨。按照目前的幅度计算，折合为升价，92号汽油跌幅为0.35元/升，0号柴油的跌幅均为0.37元/升，加满一箱50L的92#汽油预计将节省17元左右；据隆众测算，预计届时国内成品油对应下调幅度为480元/吨左右。
“国内油价目前调价共进行了二十三次，上调十三次、下调九次，搁浅一次，汽油总计上调了545元/吨，柴油总计上调了530元/吨。”隆众资讯油品分析师李彦指出，目前为调价周期的第七个工作日，但幅度积累较大，下调已是板上钉钉，且跌幅大概率将再度突破400元/吨。本次调价过后，2018年的调价格局将变为“十三涨十跌一搁浅”。
卓创资讯成品油分析师王芦青表示，本周期国际原油出现两次暴跌，大幅拉低期内原油均值水平，并导致国内参考的原油变化率持续负值内走低。
“短期内国际油价依然难有实质改观，多头抄底的资金面力量较弱，无法令油价形成有效回暖。”王芦青强调，油价在连续下挫之后，下方继续暴跌空间同样有限。在未来一段时间，国际原油市场将在50-55美元/桶震荡，以静待后市确切指引。
李彦还提到，加油站零售方面依旧维持优惠力度，中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.4-1.2元/升，部分民营加油站特定日期（如每周二）可优惠至1.5-1.8元/升，而部分主营加油站特定日期持卡可优惠至0.8-1元/升。
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