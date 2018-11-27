【坚决打赢脱贫攻坚战】第一书记白雪原：付出真情，让村民尝到幸福的味道

白雪原（右一）和村民们在一起。

天山网讯（记者付瑞雪 通讯员王忠源摄影报道）11月21日，在疏附县塔什米里克乡阿亚克色日克阿塔村新修建的道路上，一个皮肤黝黑、两鬓斑白的中年男子骑着一辆农用三轮电动车疾驰而过……

这名中年男子叫白雪原，是中国农业银行新疆分行驻阿亚克色日克阿塔村第一书记、村党总支书记、工作队队长。

书声郎朗的乡村小学、炊烟袅袅的农家小院、热火朝天的施工现场……在阿亚克色日克阿塔村的土地上，到处都留下了他熟悉的背影。在他的带领下，让全村507户村民收获更多看得见、摸得着的幸福……

百年水磨坊焕然一新

“现在水磨坊的生意越来越好，这还成了村里别致的一景，第一书记真是‘亚克西’！”村民们一提起百年水磨坊，就对白雪原赞不绝口。

作为百年水磨坊的第三代继承人，村民祖农·茹则从小就跟着爸爸看着爷爷磨面。这些年，人们开始吃机器磨的面，来磨坊的人渐渐少了，“一百二十年的水磨坊，难道要在自己手上倒掉吗？”看着越发衰败的磨坊，祖农伤感着……

2017年，农业银行新疆分行驻村工作队到村后，一直思考：如何带领村民脱贫？得知祖农家水磨坊历史悠久，白雪原萌生了新的想法。

白雪原和工作队队员们经过调研发现，阿亚克色日克阿塔村地理位置优越，东邻阿克陶县巴仁乡，南邻阿克陶县乌依塔格镇，周边有6个村1万余村民，消费潜力大。

“百年水磨坊，磨的是情怀，人们在这里守得住记忆，记得住乡愁。只要打出品牌，发展乡村旅游和民俗休闲特色经济，便可以形成多个增收脱贫点。”听了白雪原的话，大家兴奋不已。

“重建水磨坊、发展乡村旅游”的想法得到村“两委”和派出单位的赞同，铁匠、木匠也纷纷来帮忙。

2017年10月1日，随着水闸慢慢升起，“哗啦啦”的水流带动“轰隆隆”的磨盘，磨出香甜的面粉。

白雪原为了让水磨坊创造出更大价值，又设计水磨面粉的包装，让水磨面粉走出古老的村庄。

“工作队帮我专门设计了2公斤装的面粉袋，还印着我的头像，我都快成村里的‘明星’了。”祖农乐呵呵地说。

看着修建好的水磨坊，祖农简直不敢相信，原本破旧的小屋变成了文化与历史交融的新屋子。木砖雕花大门、亮堂堂的窗户，屋里摆放着挂毯、地毯及民俗物品……

百年水磨坊转起来了，特色面粉卖出去了。

同时，工作队为了更好地发展乡村旅游，鼓励贫困户利用天然水系建设“小鱼塘”，将休闲旅游、特色民宿、农家乐和特色餐饮、绿色水磨面粉产品有机结合。百年水磨坊和“小鱼塘“两个项目运营后，村集体去年一年就多收入了2．1万元。

现在，百年水磨坊的生意好极了。

村民实现经济与精神的“双富足”

白雪原常说，如果说百年水磨坊项目是他漂亮的“女儿”，那么新巴扎项目就是他调皮的“儿子”，两个都是他倾注极大心血的事儿。

原来，阿亚克色日克阿塔村曾是车水马龙、人来人往的贸易中心，如今渐渐失去往日的繁华，于是，白雪原决心建设特色巴扎恢复昔日辉煌，让新巴扎承载老百姓脱贫致富的希望。

“巴扎地址就选在去阿克陶县的公路边，先修一排门面房，让有手艺的人免费使用当老板。咱们建棚圈、搞养殖、种蔬菜，饲养几千只鸡、鸭、鹅，产的蛋、长的肉都要变成钱……”听着白书记清晰的规划，村民觉得句句说到了心坎里。

2018年1月1日，特色小巴扎（夜市）一期项目开业啦！香喷喷的抓饭包子、美味可口的家常拌面、颜色诱人的麻辣烫、香气四溢的烤红薯……吸引了四村八邻的乡亲。

作为“脱贫试验田”，新巴扎解决了20余户贫困户的创业增收。随着今年三期项目的落地，预计可解决全村100余名贫困人口就业。

商户麦海提·马木提说：“新巴扎点亮了我们摆脱穷日子的希望。”

如今，漫步阿亚克色日克阿塔村，随处可见一片片“新天地”：集中联片种养殖结合的新庭院、百年水磨坊、天天小巴扎上川流不息的人流……

这些改变，还离不开村“两委”和中国农业银行大平台的鼎力支持，以及来自社会各方爱心人士的帮助。

白雪原担任第一书记期间，先后筹措500余万元投入教育、脱贫攻坚等方面，其中近三分之一是社会帮助，他也将收入和补贴用于贫困救助和公益事业。

在白雪原的带领下，工作队用“博观而约取、厚积而薄发”的精神拓展多方面工作，让全村507户2142个村民收获了经济和精神的“双富足”。

重建百年水磨坊时，大家纷纷来帮忙。（右一为白雪原）

祖农·茹则拿着百年水磨坊磨出来的产品。