新华社北京11月27日电 题：确保“大国体检”现场登记顺利 确保源头数据真实准确——第四次全国经济普查宣传月启动

新华社记者郁琼源、陈炜伟

“把经济普查作为当前统计工作的重中之重，紧急动员起来，紧密配合起来，坚定信心，攻坚克难，确保普查现场登记顺利进行，确保源头数据真实准确，为决胜全面建成小康社会、推动经济社会高质量发展作出应有贡献。”国务院第四次全国经济普查领导小组副组长、国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆27日对经济普查前期工作作总结，并对普查现场登记、宣传动员工作进行部署。

第四次全国经济普查办公室主任工作会议暨第四次全国经济普查宣传月启动仪式27日在北京举行。会议强调，搞好现场登记是确保普查成功的最关键环节。各级普查机构、全体普查人员必须从现在开始，牢固树立决战意识，尽快进入临战状态，抖擞精神，鼓足干劲，勇挑重担，奋力拼搏，进一步强化组织领导，狠抓责任落实，有组织、有计划、有步骤推进各项工作；加强宣传动员，迅速掀起宣传高潮，为普查现场登记营造良好社会氛围；依法依规开展普查，严肃查处普查数据造假作假行为，确保普查数据真实可靠；严格规范现场登记，积极争取普查对象的信任、支持与配合，着力提高源头数据质量；坚持“条”“块”结合，积极发挥各成员单位职能作用，形成齐抓共管、协调联动的良好机制，扎实做好现场登记各项工作，确保普查取得圆满成功。

会议指出，第四次全国经济普查是中国特色社会主义进入新时代、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期开展的重大国情国力调查，是在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程中的一次“全面体检”。各级经济普查机构和广大普查人员要从牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”的政治高度充分认识新时代开展经济普查的重要意义，切实把思想和行动统一到党中央、国务院关于经济普查的各项决策部署要求上来。

会议对经济普查前期各项工作给予了充分肯定。各地区、各部门在党中央、国务院的坚强领导下，在第四次全国经济普查领导小组的统一部署下，以高度的政治自觉和强有力的工作措施，坚持科学普查、依法普查、创新普查、为民普查，加强组织领导，周密安排部署，精心组织实施，普查保障高效务实，制度方法更加完善，业务指导全面有力，部门参与积极主动，单位清查顺利完成，宣传动员渐次展开，普查软件持续优化，为普查现场登记奠定了坚实基础。

再过34天,第四次全国经济普查现场登记工作就要正式拉开帷幕了。宁吉喆强调，要在前期形成的强大宣传声势基础上，再添一把火、再鼓一把劲、再加一把力，吹响现场登记的冲锋号，发出普查宣传的动员令，坚持上下联动，奏响“协奏曲”；坚持突出重点，打好“精准牌”；坚持创新方式，开辟“新路径”；坚持统媒结合，唱响 “主旋律”，努力营造社会各界理解普查、支持普查、配合普查的良好氛围。

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