干事创业转作风 实业立区谋发展

西安丝路国际金融中心核心区地标建筑集群—“未来之瞳”效果图。

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西安高新区成立于1991年，目前是西安市经济规模最大、创新实力最强的区域。

西安市委常委、高新区党工委书记钟洪江说：“一定要三年大变样，到2020年建成世界一流科技园区先行区和大西安都市圈的示范区。”

脑子转起来——

更新思路寻出路

西安高新区经过20多年发展，从无到有、从小到大、从大到强，迈入了国家级高新区的第一阵营，成为西安乃至陕西最强劲的发展引擎。然而前几年，西安高新区的步子慢了下来。一系列问题摆在面前：项目落地不容乐观，批而未征、批而未供的土地达3.6万亩，有134个项目悬在空中。城市功能不全，产业发展起来了，配套没跟上，对照人民对美好生活的需要存在诸多不足。“高新区的人收入较高，但却喜欢住在宜居的曲江新区，消费也在曲江。”

高新区软件园拥有众多企业和员工，仅华为就有1.3万人，早上都来了，傍晚都走了。“钟摆式”通勤及诸多“断头路”，给高新区及周边造成交通拥堵。高档宾馆在这儿也稀缺，一搞大型活动就一房难求。

因为开发建设量大，经济活动量大，高新区的水、空气质量在全市排位也倒数。去年的营商环境排名中，高新区排在全省第十五名、全市开发区倒数第一。

只管开发建设不管社会治理不行，长期一条腿走路，这种发展方式很难维系。怎么办？西安高新区新一届领导班子面对困局，奋起寻求破解之道，结合高新区发展实际，开动脑筋、集思广益，提高了认识、统一了思想。

想清楚才能干到底。高新区人认识到，社会主要矛盾变了，发展模式也要改变。要从注重抓项目引资金转变为更加注重“创新创业”的生态营造，更加重视吸引人才。

“老祖宗讲‘安居乐业’，人才在这里安居了，乐业了，‘双创’就在这里发生了。而让人才喜欢这个地方、留在这个地方就要补齐短板，建好高新区这个西安的‘示范区’。”钟洪江表示，“示范区”就是要方方面面都好，就是创新创业最活、产业发展最强、发展质量最高、人居环境最好、投资环境最优、生态环境最美之区。

一年攻坚、两年突破、三年超越，西安高新区响亮地喊出“大干123、建好示范区”，全力打造创新之城、富强之城、美丽之城、时尚之城、幸福之城，擦亮“品质西安、首善高新”这张金字招牌。

身子动起来——

真抓实干干到底

想清楚就要干到底。

西安高新区党工委全面加强党对各项工作的领导，修订了党工委《议事规则》，调整成立6个园区党委，对直属党组织机构进行优化，实施创建全国一流党建示范区3年行动计划，全面构建“大党建”工作格局，将加强党的建设作为建好示范区的根本保障。

他们加快体制机制创新和组织机构改革，调整设立了投资合作委员会、农林水工作局、交通和住房建设管理局、城市客厅建设管理办公室等新部门，有效推动高新区管理体制升级为2.0版本。

“相信一线、支持一线、强化一线”，西安高新区出台办法激励一线干部干事创业，要求事不过夜，马上就办，办就办好，勇争第一。“靠作风评优，用实绩说话”，把干部的任用和工作成绩挂钩。

导向就是号令。2018年6月，西安市将丈八、鱼化、兴隆等十个镇街划归高新区托管，高新区统筹推进城乡一体化建设、一元化管理，让乡村尽快旧貌换新颜。

划归高新区后，兴隆街道党工委书记韩利敏有个明显感觉，那就是高新区节奏很快，有点跟不上。“但这段时间耳目一新，大家更有干劲了，身累心不累。”

兴隆街道辖区村民身处西安城郊，多年来基本脱离了农业从事二、三产业，但依然长期居住平房、环境脏乱差，早就期盼拆迁改造。

东甘河村村民赵长利一家5口人，根据政策，拆迁后能得到350平方米的住房和50平方米的商铺。“我早就盼着这一天了。这边以后要成为西安的‘陆家嘴’啦！”赵长利兴奋地说。根据规划，西安丝路国际金融中心核心区坐落附近，将率先重点建设超高层地标建筑集群——“未来之瞳”。

步子快起来——

追赶超越勇争先

西安巨子生物基因技术公司近来发展迅速，2016年产值3亿多元，2017年猛增至15.5亿元，今年预计将达20亿元以上。一期厂区占地仅12亩，已容纳不了产能，厂房过道里都堆满了货，货场停不下车。董事长严建亚正犯愁之际，二期新厂区建设高新区给解决了60亩地，随着产能继续扩大，三期预计需要100多亩地。

高新区紧盯134个待落地项目特别是66个产业项目，全力保障项目用地。今年计划完成66个村的整村拆迁工作。截至目前，已与37个村签订了征地协议，完成了18个村的整村拆迁，22个项目共1586亩用地移交，变“项目等地”为“地等项目”。

“过去27年总共拆迁65个村，今年一年就要拆迁66个村，这几乎是不可能的，但我们就是要挑战不可能！”钟洪江说，要以高质量发展统筹高端产业和高速增长，叫响做实“实业立区”，奋力追赶超越。今年前三季度，西安高新区实现固定资产投资637亿元，同比增长17%，预计生产总值同比增长12%。

5月29日打下第一根桩，短短4个多月，西安高新国际会议中心3万多平方米的会议功能区已拔地而起。二楼“首善厅”可容纳3000多人同时开会，10月24日在此召开了第二届全球程序员节。丈八厅、鱼化厅、兴隆厅……一楼其他的10个厅以镇街命名。“镇街干部参观后，纷纷说一下子就高大上了，在高新区干信心倍儿足！”高新基础配套公司负责人说。

“没想到古城西安还有这么潮的地方。”“十一”期间，高新区“嘉会坊”晚上游人如织，绚烂灯光、缤纷色彩给人“大气、洋气、时尚、亮丽”的印象，这是西安首个汇聚全球创客的咖啡主题创业街区。“月月有会展、周周有论坛、天天有时尚、时时有创意”，“嘉会坊”不仅成为西安人时尚生活新地标，更是激发创意、汇集要素、创新创业的乐土宝地。

占地120亩高新湖云水公园，桂花满枝，秋风吹过，花香四溢，沁人心脾，未来还将有跨座式单轨（云轨）在此穿梭。为改善人居环境，高新区积极建设“云（轨）上、水边、林间”三大生态绿道，大力吸引一批国内外星级酒店、餐饮商业、金融机构入驻，不断完善文化、教育、医疗配套，全面提升城市功能、颜值、品质。

今年以来，西安高新区实际引进内资1169.01亿元，同比增长93.8%，实际利用外资15.87亿美元，占全市的49%。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 23 版）

(责编：王仁宏、曹昆)