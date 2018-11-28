商标网上服务系统全面上线

本报北京11月27日电 （记者蒋建科） 国家知识产权局27日举行商标网上服务系统全面上线启动仪式，这是商标服务载体和服务方式的一次突破性变革。目前“大幅缩短审查周期”年内商标改革目标已经提前完成。商标注册平均审查周期已经缩短至5个月28天，提前实现商标注册平均审查周期缩短到6个月以内的目标。国家知识产权局局长申长雨表示，将牢牢把握稳中求进工作总基调和高质量发展的要求，坚持质量第一效益优先，不断完善制度建设、改进业务管理、加强信息化建设。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 02 版）

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