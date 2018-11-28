江西成立100亿元国资发展基金

本报南昌11月27日电 （记者任江华）记者从江西省国资委获悉：规模100亿元的江西国资创新发展基金日前成立，旨在为民营企业纾困解难，支持民营企业发展壮大，帮助化解上市公司股权质押融资风险。
江西国资创新发展基金由省国资委所属江西国控公司牵头，联合省财政投资集团所属江西省发展升级引导基金和其他省属企业共同组建。基金总规模100亿元，首期拟到位30亿元，江西国控公司出资15亿元，省发展升级引导基金出资5亿元，其他省属企业共同出资10亿元。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
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基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】