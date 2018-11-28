第十六届中国改革论坛举行

本报北京11月27日电 （记者李林宝）25日，由国家发展改革委指导、中国经济体制改革研究会主办的第十六届中国改革论坛在北京举行，300余名专家学者参加了会议。与会者围绕“新时代加快完善社会主义市场经济体制”主题，深入探讨了民营企业发展、全面深化改革等问题。

会上，中国经济体制改革研究会会长彭森代表研究会发布了10条关于全面深化经济体制改革的政策建议：以深化重要领域国有企业混合所有制改革为突破口，促进各种所有制经济平等发展与结构优化；以要素市场和公共服务体制改革为重点，推动城乡要素平等交换、公共服务均衡配置和城乡一体化发展；以价格体制和盈利模式改革为突破口，加快垄断行业改革等。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 13 版）

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