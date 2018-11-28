黑龙江推出农业金融服务项目

本报哈尔滨11月27日电 （记者方圆）记者从黑龙江省农业农村厅了解到：由省农业农村厅、建设银行、哈工大联合推出的农业金融服务项目日前在全省首批26个试点县上线试运行，已有186万户、6069万亩土地的信息录入平台，通过全省农村金融服务手机APP，为农户和新型经营主体提供方便快捷的融资服务，大幅降低融资成本，为破解农村融资难、融资贵提供有效路径。

该项目依托省农业大数据平台的信息化建设成果，搭建“农业大数据+金融”服务平台，运用全省土地确权数据、农机数据、种植者补贴数据，建立农村金融风控模型及信用评价体系，运用信息化手段降低贷款信用风险及农户信息采集和验证成本，从而实现贷款利率的大幅降低。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 13 版）

(责编：王仁宏、曹昆)