黑龙江推出农业金融服务项目

本报哈尔滨11月27日电 （记者方圆）记者从黑龙江省农业农村厅了解到：由省农业农村厅、建设银行、哈工大联合推出的农业金融服务项目日前在全省首批26个试点县上线试运行，已有186万户、6069万亩土地的信息录入平台，通过全省农村金融服务手机APP，为农户和新型经营主体提供方便快捷的融资服务，大幅降低融资成本，为破解农村融资难、融资贵提供有效路径。
该项目依托省农业大数据平台的信息化建设成果，搭建“农业大数据+金融”服务平台，运用全省土地确权数据、农机数据、种植者补贴数据，建立农村金融风控模型及信用评价体系，运用信息化手段降低贷款信用风险及农户信息采集和验证成本，从而实现贷款利率的大幅降低。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】