广西凭祥铁路口岸物流中心启用

本报南宁11月27日电 （记者庞革平）11月26日8时40分，X9102次货运班列在广西凭祥火车站旁边的国铁凭祥口岸物流中心完成货检、鸣笛启程，这标志着该铁路口岸物流中心正式开通启用，成为广西首个口岸性质的铁路物流中心，为推动中国与东盟互联互通发展，更好服务于国际陆海贸易新通道建设提供了坚实的交通基础保障。据悉，该口岸启用后，预计按每周2趟班列开行，跨境货物运能得到全面提升。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 13 版）

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