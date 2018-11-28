原标题：再生水利用有望破解水资源短缺难题 千亿级水处理行业迎来新风口

污水经过污水处理厂处理后只能直接排放掉？在水资源日益紧张的当下，再生水利用吸引了越来越多企业的关注。

近日，由清华大学—北控水务集团环境产业联合研究院主办的新生水及水资源高效利用国际研讨会召开，探索如何应对水资源危机，推动包括新生水在内的高品质再生水回用、零排放等相关产业升级和发展。

作为一直致力于再生水研究的专家，清华大学环境学院胡洪营教授认为，我国面临着非常严重的水问题，总结有四个方面：水资源短缺、水环境污染、水生态破坏、水空间萎缩。污水再生水利用可以从很大程度上解决这四个问题，我国再生水利用潜力非常大。

北控水务集团高级副总裁杨光告诉《每日经济新闻》记者，近十几年来，在环境治理的推动下，水污染处理行业被推到了风口，未来一二十年内风口还不会结束，会从污水处理厂的单个点的治理向系统治理转变。未来新生水的推广关键将在于成本控制和规范标准。

有专家预计，近年来，每年我国水污染处理行业的市场规模在几千亿元。

再生水利用前景广阔

水是生命之源，是影响经济和社会发展的关键资源，但是，水资源不足的问题日益凸显。

今年3月，世界银行发布报告称，目前全球多达40%的人面临水危机，到2030年将有7亿人被迫迁移。

我国是全球水资源短缺的国家之一，虽然水资源总量居世界前列，但人均占有量仅为世界平均水平的四分之一。我国主要的水资源集中在江浙一带，西部、北部、中部都是水资源缺乏的地区，在全国669个城市里，有470个缺水城市，还有110个严重缺水城市。

杨光称，现在水的循环有两个循环，一个是自然生态的循环，一个是人类社会生活用水的循环，随着生产技术的进步和节能技术的发展，中国的单位GDP耗水量在减少，水的利用率在提高，尽管如此，和发达国家相比，中国的万元GDP耗水量还是远远高于包括美国、日本在内的一些发达国家。

“社会用水不断提升，自然水资源不断弱化，双向压力下给我们的社会发展、工业发展和未来小康生活带来了严峻的挑战。”杨光说，如何把已经使用的水作为一个新的水源，作为新型水和高品质水或者新生水重复利用，是解决水源不足、水资源受限的一个根本的方式，以此来减少污染，增加水环境的容量，同时减少整个社会的总投入，提高效率。

杨光进一步介绍道，曾作过测算，新生水的水质可以接近纯水的标准，每处理一亿吨废水转换成新生水能减少3万吨COD的排放，0.1万吨氨氮的排放，同时每处理一亿吨废水转换成新生水，能够提供22万人年生产和生活用水，能够支撑120亿元GDP。

对此，胡洪营表示，我国面临着非常严重的水问题，总结有四个方面：水资源短缺、水环境污染、水生态破坏、水空间萎缩。污水再生水利用可以从很大程度上解决这四个问题。现在城市再生水利用的比例并不高，未来将会有非常好的发展前景。

记者从会场采访了解到，目前我国再生水利用率的比例并没有一个公开的数据，而将污水处理成再生水的比例仅在10%左右。

根据《水污染防治行动计划》要求，以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。

胡洪营说：“从未来的发展趋势来看，我们国家再生水利用潜力非常大。”

未来发展关键在规范标准

再生水是指废水或雨水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。再生水也被俗称“中水”，水质介于污水和饮用水之间，可用于工业冷却、景观用水等多个方面。

提到再生水利用，国际社会上最具代表性的就是新加坡。新加坡是一个四面环海的城市国家，但是它又是一个缺乏淡水的国家，为摆脱日常生活用水主要依靠向邻国进口的尴尬，在大力推进海水淡化的同时，新加坡充分利用高科技手段中水回用，回收所有的工业和家庭生活废旧水，然后经过各种过滤和消毒，使其达到可以饮用的水标准，即所谓的新生水。

据了解，目前新加坡的用水需求大概每天193万吨，其中居民生活用水占比在45%，工业等其他用水占比55%，人均综合用水量每人每日350升左右，新生水占总体水供比例超过30%。同时，根据新加坡的规划，2060年新加坡总需水量将增加一倍，且新生水将占总体水供的55%。

其中，樟宜新生水厂项目设计能力为22.8万吨/天，是新加坡最大的新生水厂，新生水产量占新加坡新生水的30%以上。该水厂出水水质不但满足新加坡新生水标准，而且优于新加坡饮用水标准，为新加坡提供高质量的工业用水和自来水水源补充。

清华大学环境学院王凯军教授认为，新加坡的经验告诉人类在水资源利用上是可以有所作为的，关键是怎么来做。人不可避免地在社会里会饮用回收利用的水，美国在旱季50%的自来水是来自处理过的水。实际上，新加坡的新生水也是非直接饮用的，经过处理后的新生水会混合到水库里，由水库里再到饮用水厂处理以后再饮用。

王凯军指出，新生水在饮用水上的安全性得到了长期的验证，如果从2002年新加坡开始发展新生水计算，到现在已经有15年以上的经验，在国际上已经得到了验证。

记者了解到，目前世界范围内很多水处理领域的大企业都在推进新生水领域的研发和业务，但新生水被作为饮用水水源在中国的应用仍未有推进。

杨光称，新生水的水质标准比饮用水的标准还要高，新生水的用途非常广泛，在中国可优先作为高端工业发展用水，但是，不同用途的水对新生水的要求会有差异。未来两三年，如果在政策上，特别是在标准上能够对新生水进行明确的话，行业应该有一个爆发性的增长，而且也是水处理企业根本的出路。

“建议下一步，国家应重点推进在工业用水和市政用水上对新生水的使用，污水处理的新生水如果能广泛应用于工业用水，将打破缺水给企业带来的发展瓶颈。”杨光说。

(责编：杨曦、仝宗莉)