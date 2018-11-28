原标题：上海携程亲子园虐童案8被告获刑

本报讯（记者 郭琳琳）11月27日下午，上海携程亲子园虐童案宣判。据上海市长宁区人民法院通报，法院依法对被告人郑燕、梁硕、吴微、廖红霞、唐颖、周高兰、沈春霞、嵇兰虐待被看护人案进行了一审公开宣判。8名被告以虐待被看护人罪分别获刑。同时，禁止被告人郑燕、梁硕、唐颖自刑罚执行完毕之日或者假释之日起五年内从事看护工作。禁止被告人吴微、廖红霞、周高兰、沈春霞、嵇兰在缓刑考验期内从事看护工作。

经审理查明，被告人郑燕负责携程亲子园的日常管理，被告人梁硕、吴微、廖红霞、唐颖、周高兰、沈春霞、嵇兰为携程亲子园工作人员。2017年8月间，被告人梁硕、唐颖购买芥末，后与被告人吴微、廖红霞、周高兰、沈春霞、嵇兰等人在分别看护云朵班、彩虹班幼儿过程中，采取用芥末涂抹幼儿口部、手部或让幼儿闻嗅、持芥末恐吓方式对数名幼儿进行虐待，其间有对幼儿拉扯、推搡、拍打或喷液体等行为。

2017年8月底至案发，被告人郑燕在日常工作中明知云朵班、彩虹班存在对幼儿使用芥末进行管教的情况不仅未制止，反而在日常管理中要求其他被告人对幼儿“做规矩”时注意回避监控等。2017年11月上旬，幼儿家长查看视频后案发。被告人唐颖、周高兰、沈春霞、郑燕、吴微、梁硕先后被公安人员抓获；被告人嵇兰、廖红霞主动投案。

上海市长宁区人民法院认为，幼儿是一个需要特殊保护和照料的群体，被告人梁硕、吴微、廖红霞、唐颖、周高兰、沈春霞、嵇兰作为携程亲子园工作人员，理应为幼儿的人身安全、健康成长尽到看护职责，却违背职业道德和看护职责要求，多次对幼儿采取用芥末涂抹、恐吓等方式进行虐待，情节恶劣；被告人郑燕作为携程亲子园负责的管理人员，放任其他被告人多次虐待幼儿，各被告人的行为均构成虐待被看护人罪，依法应予惩处。被告人嵇兰、廖红霞系自首；被告人郑燕、梁硕、吴微、唐颖、周高兰、沈春霞如实供述罪行，认罪悔罪，可从轻处罚。

(责编：仝宗莉、杨曦)