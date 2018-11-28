北京大兴区长公布手机号 方便企业随时拨

原标题：区长公布手机号 方便企业随时拨

打造北京优化营商环境“四大示范工程”，安排22项主要任务，细化成298项任务清单，打造营商环境“北京效率”示范工程、开办新企业将仅需两天……日前，本市出台新一轮的优化营商环境举措。在这样的大背景下，各区纷纷加大力度为企业营造优良的营商环境，在近日大兴区举办的一场论坛上，区长王有国将自己的两个手机号都投放到大屏幕上。

日前，在大兴区举办的一场数字经济论坛上，大兴区区长王有国做开场致辞，在致辞临近结尾时出现了令人惊讶的一幕：10多米宽的大屏幕上打出了两行数字，同时出现的还有对这两行数字的解释：“王有国，中共北京市大兴区委副书记、区长，北京经济技术开发区工委副书记。”

在座的数百人一时还都有些诧异，王有国解释说：“这是我的两个手机号，我给大家念一遍，大家可以记下来，欢迎到大兴投资营商！对营商环境不满意随时找我！”

北京青年报记者在现场看到，当王有国的手机号码出现在横贯会场的大屏幕上时，场内在座的数百人不少都是经营人或者投资人，大家都坐直了盯着大屏幕，被这少见的一幕所吸引。听到区长解释后，大家纷纷举起手机拍下了这行数字。论坛结束后，不少人一边往外走一边对这位区长的“魄力”表示佩服。北青报记者后来了解到，投放在大屏幕的PPT上原本没有“区长手机号码”这一内容，在这次论坛开始前，王有国特意告诉工作人员：“把我的手机号码打上去。”

这并不是一次心血来潮的偶然。11月19日，大兴区召开“1+N”产业政策发布会，会上，王有国再次公布了自己的手机号码。不仅如此，在这场发布会上，大兴区发改委、商务委、产促办的一把手在做政策发布的时候，也把手机号码附在了大屏幕上。

文/本报记者 张小妹

对话

“让企业遇上问题时能找到我”

对话人：北京市大兴区区长王有国

企业与政府部门多少都有“信息断层”

北青报：您为什么想到公开自己的手机号码？没有什么顾虑吗？

王有国：在公开场合看到我公布手机号码后，有不少人跟我说，“为了招商你也是蛮拼的。”其实，公布手机号码最初是为了方便老百姓。我之前在大兴区工作过，然后调到了其他地方，去年又回到大兴来。我对大兴和大兴的老百姓都有着很浓厚的感情。政府是人民的政府，区长是人民选出来的。人民的区长为人民，必须要真心实意地解决老百姓的难题，让老百姓有事儿的时候能想到我、能找到我。

比如今年春天，第一场雨的时候，我接到一个电话，一位女同志说她患老年痴呆的父亲走丢了，因为不满24小时，还不到公安的立案条件，特别着急，没办法就找到我了。老人70多岁，当时初春下雨特别冷，我就跟公安的人说，这个事儿啊，就别当一般案件立案了，就当是咱自己爸妈走丢了，想办法找找。

所以说，最初是为了让老百姓能在遇上急难险重的事儿的时候找到我，才公开了手机号码。事实证明，的确能帮老百姓解决问题，也成了我收集社情民意的一个渠道。后来，就把这个“渠道”延伸到了营商领域。

我以前在企业工作过，很了解企业与政府部门多多少少都有“信息断层”的现象。目前“放管服”的力度很大，也出台了很多政策。这些政策要充分发挥作用，真正服务企业发展。这个过程中，需要政府和企业建立“亲和清”的关系。如果企业真的遇到问题了，我作为大兴区政府的代表人，得让企业能找到我。就是出于这样一个考虑，我公开了手机号码。

“无关的骚扰电话极少”

北青报：会有骚扰电话吗？

王有国：很多人问过我这个问题。还真不要低估我们老百姓和企业家们的素质和觉悟，大多数都是先发短信，赶上有急事儿的，才直接打电话来。如果碰上我在开会，把电话挂断了，他们也会用短信告诉我是什么事情，其他无关的骚扰电话极少。

当初公开的时候，并没有想那么多。我并不认为一公开了手机号码，老百姓、企业家就变成了“洪水猛兽”，大家本来就是一家人，我很相信他们，事实也证明了这一点。所以，现在还是一有机会就公开手机号。

“多的时候一天能接三五十个电话”

北青报：手机号码公开以来，您接到了多少企业家的电话？

王有国：数量上，电话或者短信每天都有，但这个数字不太规律，多的时候一天能接三五十个，少的时候也有一天就一两个的。

电话里一般都是提出一些具体的问题，比如政策落地过程中的细节问题，规划审批能不能快一些，还有一些政策解析的问题。这些问题办事人员很难解决或者不太清楚的，那我作为区长，应该发出声音，应该通过部门协调，帮他们把这个问题解决好。还有不少企业看到我公布电话后，主动找过来，说要把企业迁到大兴。

北青报：前段时间，在大兴区“1+N”的产业发展政策发布会上，大兴区发改委、商务委、产促办等部门的一把手也纷纷公布了自己的手机号码。这是您要求的还是他们自发的呢？

王有国：这事儿我带头，但不做硬性要求，因为手机不像办公电话，有私人性质。那次他们公布手机号码都是自发的。

北青报：整体来看，您觉得公布手机号码对优化营商环境有帮助吗？这个过程中有什么心得体会？

王有国：公布了手机号码，拉近了政府和老百姓、和企业的距离。不怕有问题，就怕不知道问题出在哪儿。我和企业家们说，“你们找我，我也是依法依规地给你们办。但找到我这儿了，我能最大限度地调动资源帮你解决问题。实在解决不了的，我也能解释清楚为什么。”电话打给我，能让我知道问题所在，也能让企业家们对政府有信心。

在优化营商环境方面，现在出台了很多很好的政策，但能不能落地，还是要企业说了算。所以我和企业交流时也说，企业要加大对政策研究的力度，要结合企业自身的特点运用好政府政策。

文/本报记者 张小妹

延伸

通州区

纪检机关介入 全程督促营商环境政策落地

为提供更完善的政策和服务，通州区纪检部门还参与监督营商环境政策的落实。通州区此前出台率先行动改革优化营商环境实施方案，提出围绕区级领导联系服务重点企业，梳理全区重点企业名单并征集企业问题，由区级领导开展走访服务帮扶，同时打造服务“高精尖”企业信息化平台。此外，为了让政策落地，而不是停留在文件上，区纪委监委还积极介入，开展明察暗访，持续加大监督检查力度，督促相关部门逐条落实文件要求。

文/本报记者 李泽伟

东城区

区发改委成服务企业“总管家”

东城区发改委当上对接服务企业的“总管家”，区相关部门为对口企业的“服务管家”。按照“专人定点、有求必应、无事不扰”的原则，区级领导每人联系一家重点服务企业，定期开展走访调研，亲自上门听意见、送服务、谋发展，加强服务企业有关政策的研究、储备和集成，抓好政策落地兑现“最后一公里”。日前，位于东城区的国民信托有限公司、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司作为首批东城区领导走访服务的企业，还收到了东城区委书记张家明亲自送上的量身定制的“服务包”，囊括了普惠性的政策集成、产业政策支持、加大资金支持力度、优化空间要素供给、强化人才服务等全方位的政策服务。

文/本报记者 蒋若静

西城区

民企收到区领导递上的“服务卡”

11月13日，西城区的3家民营企业收到一份特殊的礼物：一张印着区委书记办公电话的服务卡。当天，西城区委书记卢映川带领几名副区长先后走访北京东方中原数码科技有限公司、北京维旺明科技股份有限公司和北京磨铁图书有限公司三家民营企业。一家民营企业的负责人告诉北青报记者，与区领导座谈时他们收到一张来自政府的服务卡，上面不仅详细介绍了行政事项快速办理、完善公共服务配给等“普惠式”政策，还有针对不同企业需求提供的专项服务措施。服务卡上还印有区委书记的办公电话，“卢书记说企业有什么问题都可以主动联系他本人，而且打办公电话更容易找到他。”

文/本报记者 李天际

(责编：仝宗莉、杨曦)