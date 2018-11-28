原标题：“史上最严停牌新规”来了 向任性停牌说“不”

新华社记者刘慧

近日出台的“史上最严停牌新规”备受市场关注。证监会上市部相关负责人指出，随着细则的完善出台，上市公司将更加审慎地对待停复牌，完善自己的公司治理，从而推动上市公司质量整体提升。

该负责人表示，停牌新规是在资本市场系列改革的基础上推出的，有助于市场发现真实价格，保障投资者的公平交易权。业界认为，“史上最严停牌新规”来了，正式出台后有望根治A股市场上“随意停”“任性停”“长期停”的乱象，引导市场向停牌乱象说“不”。

“以不停牌为原则、停牌为例外，短期停牌为原则、长期停牌为例外，间断性停牌为原则、连续性停牌为例外。”证监会6日发布相关指导意见，剑指困扰A股市场多年的任性停牌乱象。仅仅半月余，沪深交易所开始对相关业务指引公开征求意见。

两大交易所发布的指引从减少停牌事由、压缩停牌期限、强化信息披露、完善停复牌监管等角度着手，对上市公司停复牌业务进行重点规范。

相关指引的征求意见稿明确，仅允许以股份支付方式支付交易对价的重组停牌，且停牌时间不超过10个交易日；筹划控制权变更、要约收购等停牌时间不超过5个交易日；例外事项停牌时间原则上不超过25个交易日。筹划不涉及发行股份的重组、非公开发行股票、对外投资、签订重大合同等事由，将不再停牌。

随着监管部门释放从严治理任性停牌的信号，A股市场停牌“生态”出现明显变化。市场数据显示，截至26日A股停牌公司数量为32家，不到全部上市公司数量的1%。因“涉及重大事项”停牌的银亿股份，因未能按要求回复深交所发出的问询函、关注函和监管函，20日被强制复牌，成为A股市场上首例，也不可避免地“迎来”持续下跌。

“上市公司的股价是存在比价效应的，在其他上市公司股价下跌的背景下，停牌的上市公司复牌后，补跌往往变得不可避免。如果把停复牌制度作为避免公司股价下跌的‘挡箭牌’，往往会积累个股风险。”业内专家分析，借助于停牌规避股价下跌带来的风险，成功的案例很少见。例如，2015年股市异常波动中出现千股停牌，但复牌的个股亦纷纷补跌。

证监会上市部相关负责人表示，一般来说上市公司停牌主要为了保证信批公平与提示重大风险等。然而，在A股市场中停复牌的功能不断被“加码”：防范内幕交易、信息保密、发行锁价甚至是规避下跌……“既增加了市场交易阻力，也弱化了市场的流动性”。

该负责人说，随着资本市场并购重组等制度的改革，优化了市场化定价和调价机制、简化了重组预案的披露内容，为治理停牌乱象、升级停牌制度打下基础。停牌制度的完善，坚持了资本市场市场化改革，切实保障了投资者的交易权，同时也为防范和化解系统性风险奠定了基础。

(责编：杨曦、仝宗莉)