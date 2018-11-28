原标题：本周六油价或下降超400元/吨

近期，国际油价接连跌破关键关口。本周一和周二国际原油价格低位小幅震荡。目前，美油和布油均跌至2017年10月以来最低，比10月3日所创的四年新高下跌了超30%，深陷技术位熊市。

根据“十个工作日”原则，本轮调价窗口为11月30日24时。金联创分析师韩丛对华商报记者表示，根据测算，截至11月27日第七个工作日，参考原油品种均价为61.03美元/桶，变化率-9.26%，对应汽、柴油价格下调450元/吨。

隆众资讯油品分析师李彦对记者分析，本轮调价周期内变化率呈现下行趋势。从目前看“三连跌”概率较大，成品油下调幅度将再破400元/吨。到11月26日收盘，国际油价反弹，截至11月26日原油综合变化率-9.07%，预计对应下调幅度420元/吨，新一轮成品油调价窗口将于11月30日24时开启。折合升价跌幅约为0.35-0.41元，私家车主可以等到本周六再去加油。

2018年国内汽油总计上调了545元/吨，柴油总计上调了530元/吨。本次调价过后，2018年的调价格局将变为“十三涨十跌一搁浅”。 华商报记者 黄涛

(责编：仝宗莉、杨曦)