原标题：苹果下架拼多多搜狗等应用

11月27日，苹果应用商店集中下架了拼多多、搜狗、科大讯飞、悦跑圈等多家公司的应用产品。科大讯飞和悦跑圈均表示，下架与“热更新”相关。然而，这并不是苹果应用商店第一次因为“热更新”而作出如此大规模的动作。

北京商报记者27日发现在App Store中搜索“拼多多”，只能搜索到“拼多多商家版”，买家版App则已下架；从拼多多官网扫描二维码，跳转到下载页面显示“App不可用”，并提示“目前，此App在您所在的国家或地区尚未提供。”

值得注意的是，今天苹果App Store不仅下架了拼多多，搜狗地图、搜狗导航、途虎养车、讯飞阅读、悦跑圈等一批知名应用也被下架。App大数据平台“蝉大师”统计显示， 11月27日，截至记者发稿，苹果App Store当日下架820个中国区应用。

拼多多早间曾回应称，系最新发布的iOS客户端（买家版）存在技术Bug，导致短期下架。但记者发现目前仍未恢复。对于恢复上架时间，无法确定。比较巧合的是，隔夜，拼多多美股下跌5.69%，报收21.22美元/股；截至记者发稿，拼多多股价继续下跌，盘前跌逾3%，两天累计跌幅近9%。

截至记者发稿时，搜狗表示，正在向苹果核实原因，暂时没有回应。科大讯飞回复称，“推测是苹果检查我们产品的历史版本存在热更新代码”。因为苹果的版本审核速度太慢，所以在产品的V1.5.1及以前版本里使用了热更新代码，为了更快地修复产品Bug。悦跑圈公开表示，“是因为2.5.2的‘热更新’技术的问题导致下架”，目前重整了代码，正在修复当中。

苹果方面并未对此次集中下架作出说明。蝉大师官网分析称，下架应用多为违反苹果两大指南，《苹果审核指南》中2.5.2热更新条款及《苹果开发者程序许可协议》3.3.2及3.2（f）。

所谓“热更新”，就是通过技术使得应用上架后，可以无需更新，就修改代码或新增功能。因为苹果审核严格且周期长，所以很多公司用此修改Bug、快速迭代，甚至“变形”。

实际上，2017年初，App Store就掀起一阵热更新浪潮，由于这种操作泛滥，2017年3月，苹果大规模复查，给违规开发者发送警告邮件。不过，苹果也曾因为应用产品不符合其付费机制而将其下架。

最近一周，苹果App Store下架应用的数量一般都在500多至700多不等。不过，这已经不是苹果第一次大规模下架App Store中的应用，国内移动应用数据分析平台七麦数据统计，5月6日，苹果曾集中清理下架了最后更新时间在2013-2015年的1.4万款App；6月27日，苹果再次清理了最后更新时间集中在2015-2017年的App，涉及范围更广，数量更多，仅中国区就下架了两万余款App。

在近期下架的应用中，拼多多的用户数量排名前列。截至三季度，拼多多年活跃用户数为3.9亿，而京东的这一数据为3.1亿，公司自今年二季度首次超越京东后成为行业第二。

北京商报综合报道

(责编：杨曦、仝宗莉)