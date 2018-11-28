原标题：互联网宝宝收益率创年内新低 但跌势放缓

华商报记者日前获悉，上周74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为2.86%，较前一周下降0.03个百分点，再创年内新低。不过相对于前几个月来说，近一个月宝宝收益跌势有所放缓，近一个月跌幅为0.02个百分点。

从不同类型销售平台来看，上周各平台宝宝收益率均跌至3%以下，其中第三方支付系宝宝平均七日年化收益率为2.99%，稳居首位，银行系宝宝平均七日年化收益率为2.91%，位列第二，基金系宝宝平均七日年化收益率为2.77%，代销系宝宝平均七日年化收益率为2.73%。

后市而言，业内人士分析认为，互联网宝宝收益率从大趋势上来看仍然是向下的，但是短期内有可能会在目前水平进行盘整。融360分析师刘银平分析认为，近期央行公开业务操作已连续多日未开展，截至23日，本轮逆回购“静默期”已持续21个交易日，根据央行的措辞，尽管流动性有所收敛，但总体仍然合理充裕，因此没有投放流动性的必要，市场整体不缺钱。 华商报记者 李王艳

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