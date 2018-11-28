沪深两市1210家上市公司三成年报预警

原标题：1210家上市公司三成年报预警

截至11月26日，沪深两市共有1210家上市公司发布年报业绩预告。其中，365家公司业绩预警，占比逾三成。其中有98家公司首亏，39家公司续亏，109家公司预减，119家公司略减。

在365家年报业绩预警的上市公司中，有63家公司净利润有可能出现超过100%的下降。远望谷、仁智股份、雏鹰农牧、维信诺、宁波东力、拓维信息、同洲电子、ST准油、双成药业、金莱特、大港股份、宝莫股份等12家公司预告净利润降幅超过1000%。

目前公布业绩预告的公司中，业绩预喜的仍然是大多数，达到773家。这773家预喜公司中，又有168家预计今年净利润翻番，它们在上周也有不少股价涨幅跑赢了上证指数。

券商人士提醒，业绩虽然是影响上市公司价值的关键因素，但投资者也要留意业绩增长的可持续性或是否能真实反映公司经营状况，不仅要先剔除一次性收入的影响，还要剔除去年同期基数过低公司。此外，还要警惕少部分预增股在公布良好业绩之后出现持续性下跌。 华商报记者 李程

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