沪深两市1210家上市公司三成年报预警

截至11月26日，沪深两市共有1210家上市公司发布年报业绩预告。其中，365家公司业绩预警，占比逾三成。其中有98家公司首亏，39家公司续亏，109家公司预减，119家公司略减。
在365家年报业绩预警的上市公司中，有63家公司净利润有可能出现超过100%的下降。远望谷、仁智股份、雏鹰农牧、维信诺、宁波东力、拓维信息、同洲电子、ST准油、双成药业、金莱特、大港股份、宝莫股份等12家公司预告净利润降幅超过1000%。
目前公布业绩预告的公司中，业绩预喜的仍然是大多数，达到773家。这773家预喜公司中，又有168家预计今年净利润翻番，它们在上周也有不少股价涨幅跑赢了上证指数。
券商人士提醒，业绩虽然是影响上市公司价值的关键因素，但投资者也要留意业绩增长的可持续性或是否能真实反映公司经营状况，不仅要先剔除一次性收入的影响，还要剔除去年同期基数过低公司。此外，还要警惕少部分预增股在公布良好业绩之后出现持续性下跌。 华商报记者 李程
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】