原标题：棚改10年：上亿人“出棚进楼”

2008年至2017年，全国棚改累计开工3896万套，帮助约1亿人“出棚进楼”。随着棚改的推进，棚户区居民共享了改革发展成果，促进了社会公平，维护了社会和谐稳定，同时，有效拉动了消费需求，带动了相关产业发展

今年是新的棚改三年攻坚计划头一年。来自住房城乡建设部的消息显示，今年1至10月，全国棚户区改造已开工577万套，占年度目标任务的99%，完成投资1.5万多亿元。

同时，记者从住房城乡建设部获悉，2008年至2017年的10年间，全国棚改累计开工3896万套，帮助约1亿人“出棚进楼”。过去10年，对众多住房困难群众而言，是改善居住条件、走出棚户区、住进楼房、走向新生活的10年。

共圆安居梦迎来新生活

城市的发展日新月异，当一些城市居民住进崭新明亮的新居时，还有很多困难群众的居住条件难以改善，住在低矮破旧的棚户区。

棚改10年，“出棚进楼”的居民们笑逐颜开，棚户区改造不仅让棚户区居民告别了低矮破旧的小平房，他们更因居住条件的改善迎来新生活。

张淑珍大妈曾居住在吉林省通化市五道江镇一处破旧工矿棚户区中，她曾一筹莫展地对记者说：“我最怕过夏天，一下雨，外面下大雨，屋里下小雨。”张淑珍大妈家所在的棚户区，房屋低矮破旧，道路大多没有经过硬化，路面泥泞。很多居民家中都没有独立卫生间，在寒冷的冬日需要到屋外使用公共厕所。再见张淑珍大妈，已是两年之后，她搬进了位于通化市二道江区的棚改安置小区康源小区。住进新楼房，一改初识时的眉头紧锁，张大妈脸上绽放出笑容：“我做梦都没想到还能住上这么好的房子！”心情好了，张大妈还特意去烫了头发，看起来年轻了不少！

内蒙古自治区包头市的北梁地区曾是自治区乃至全国最大的集中连片棚户区，占地13平方公里，有居民4.7万户12.4万人。2013年，一场棚改攻坚战在北梁打响，到2015年底，包括新建安置房2.1万套，回购安置房1.2万套，共3.3万套安置房工程建设全面完成并交付使用，搬迁居民全部得到妥善安置，历时3年的北梁棚改任务宣告完成。

在北梁新区，一幢幢楼房整齐排列，小区环境整洁，居民们悠闲地享受着搬进新居后的美好生活。过去在北梁棚户区阴冷小屋中弹奏古筝的高中女孩终于有了宽敞明亮的屋子摆放心爱的乐器了；一直无业的老大姐参与到北梁社区工作中，有了稳定的收入；在老北梁开餐馆的夫妻俩把生意带到了北梁新区，还通过社区申请到了创业贷款。

棚户区不仅在城市中有，还分布在不少林区、垦区、国有工矿。截至2017年底，全国累计开工改造林区棚户区166万套、垦区危房238万套、国有工矿棚户区305万套，促进了林区、垦区、国有工矿的可持续发展。

住得上还要住得好

棚户区改造，棚改居民不仅要住得上新房子，还要住得好。棚改是一项民心工程，工程的实施更应规范和完善。

在河北省廊坊市，一个保障性住房小区建设工地的大型信息牌上，公示了各个项目负责人的信息。项目负责人介绍，小区建成之后也将在显著位置设立永久标志牌，公示各个负责人的信息。这不免让人感叹，房子建得好，标志牌是“光荣榜”，房子质量出了问题，标志牌就可能是个“耻辱柱”。

住房城乡建设部有关负责人介绍，这些年，各地区、各有关部门在强化棚改安置房等保障房质量安全管理方面，形成了一套行之有效的做法。从这些年监督检查的结果看，各类保障房工程质量总体是好的、可控的，与同地段、同类型商品住房工程质量基本相当。

各地也积极探索管理措施，积极推进公平有效分配和优化入住的后续管理。黑龙江省伊春市采取了一些行之有效的分配安置措施。比如，设计多种户型以适应不同回迁群体需求；为无劳动能力、行动有障碍的残疾人、老年人提供低层房源；回迁分房时，采取随机摇号、抽签等方式，确保公平公正公开。同时，每个棚改小区都明确物业管理单位，提供保洁、维护等基本服务，保证居民住得上、住得好。

棚改实行实物安置与货币补偿相结合，给棚户区居民自愿选择的机会。2015年以来，各地因地制宜实施棚改货币化安置，商品住房库存量大、消化周期长的市、县完善政策措施，引导棚改居民选择货币化安置方式，既促进房地产去库存，也避免重复建设。

云南省文山市规定，选择回迁安置的被征收户可享受低于市场价的回迁安置房，避免了“先拆后建人等房”的局面；选择货币化安置的被征收户可自主购房，根据自身情况选择不同区位、户型的住房，使被征收人有了“我的房子我做主”的选择权，可以尽快入住新房，生活环境和生活状态都有了很大改善。实施棚改以来，文山市共有5000余户棚户区居民享受了购房税收优惠政策，共减免税款7000余万元，有1400余户享受了700余万元的政府家电补贴。

民生工程也是发展工程

棚户区改造既是重大民生工程，也是重大发展工程，不仅可以帮助城镇住房困难家庭改善居住条件，还可以有效拉动消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，提升城市功能和综合承载能力。通过实施棚改，既改善了老城区人居环境，也引导部分人口向城市外围转移，促进新区发展。

住房城乡建设部有关负责人介绍，棚改带动有效投资和建材、装修、家电等消费，促进了上下游相关产业发展，对经济稳增长发挥了积极作用。

各地也积极将棚户区改造与城市发展相结合。云南省文山市佛寿街棚户区改造片区内留有文物古迹佛寿寺。在对佛寿街片区进行棚户区改造的同时，当地结合对文物的保护及其文化价值的开发完善项目规划，做好佛寿寺的修缮改造，创办了“佛寿街庙会”品牌，对征收用地进行商业开发建设，将佛寿街打造为集历史文化、旅游、商业为一体的都市文旅综合体。棚改项目的实施，改善了群众居住条件，提升了城市面貌，也带动了投资消费和经济增长。

江苏省徐州市将棚改搬迁腾出的空间，用于规划建设农贸市场、社区医疗机构、公交首末站等基础性项目，以及建设轨道交通等功能性项目，为市民的生产、生活、休闲提供最大限度的便利；从改造户部山、回龙窝、潘安湖等历史文化片区及风景名胜区，到打造泉山森林公园、龟山公园等风景旅游区，真正让城市与自然相互融合。通过实施棚改，徐州市实现了“城市功能由弱变强、生态环境由灰变绿、人民生活由安居到宜居”的转变。

2018年，我国启动新的棚改3年攻坚计划，再改造各类棚户区1500万套，其中2018年开工580万套。

住房城乡建设部有关负责人表示，未来将切实抓好棚改项目建设。加大棚改配套基础设施建设力度，努力让配套基础设施建设与棚改安置住房同步规划、同步报批、同步建设、同步交付使用，严格工程质量监督管理，让更多困难群众早日“出棚进楼”。将依法依规控制棚改成本，严禁大手大脚花钱，严禁违规支出，确保按合同约定及时偿还棚改贷款；将进一步合理界定和把握棚改的范围和标准，不搞一刀切、不层层下指标、不盲目举债铺摊子；将因地制宜推进棚改货币化安置。商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方，应有针对性地及时调整棚改安置政策，更多采取新建棚改安置房的方式。

(责编：杨曦、赵爽)