原标题：纸浆期货上市首日封跌停

11月27日，期货市场第50个商品期货品种——纸浆期货正式在上海期货交易所上线运行，当天主力1906合约触及跌停。截止收盘，纸浆期货1906合约跌10%，报5382元/吨。

南华期货总经理罗旭峰表示，中国是世界工厂，也是商品市场大国。目前风险配置市场并不发达，还有很大的发展空间。这次纸浆期货上市，意味着中国商品期货品种的进一步丰富，也意味着未来还会有更多商品期货系列品种上市。目前期货市场正在经历量变到质变的过程，期货从业人员应有清醒认识，但也要看到未来发展的巨大空间，相信风险管理市场将迎来新的春天。

市场人士分析，我国是造纸和印刷行业最重要的成长型市场，纸浆行业的市场化程度高、市场主体多样、价格波动频繁，企业避险需求强烈。推出纸浆期货，发挥期货市场的价格发现和套期保值功能，对增强农林产品企业的定价能力、为相关产业链企业提供风险管理工具具有重要的现实意义。

生意社分析师曲琳对华商报记者表示，纸浆价格的影响因素比较复杂，近年来价格变动频率明显。对国内处于产业链下游的造纸企业而言，纸浆价格的不断地变动会对其经营利润造成很大的不稳定因素。随着纸浆期货上市，贸易商希望通过纸浆期货工具增加纸浆现货价格的波动性。传统中小纸厂希望通过纸浆期货工具降低成本。 华商报记者 黄涛

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