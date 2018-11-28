北京一天成交12宗经营性用地 居住用地达127万平方米

原标题：10宗成交用地标出未来住房售价
昨天，本市土地交易市场共有12宗经营性用地成交，土地总面积约69公顷，总建筑规模约134万平方米，总成交价款约316.46亿元。其中居住用地11宗、约66公顷，127万平方米。
2宗共有产权房地块位于顺义
昨日成交的居住地块中，有两宗位于顺义区的共有产权住房地块，可提供共有产权房面积约20万平方米。其中顺义新城第13街区地块房屋销售价格为24000元/平方米，最终由北京恒意房地产开发有限公司以7.79亿元竞得，溢价率2%，成交楼面地价为10998元/平方米；后沙峪镇顺义新城第19街区地块房屋销售价格为27000元/平方米，最终由中建一局集团建设发展有限公司以19.45亿元竞得，溢价率18%，成交楼面地价为14654元/平方米。
8宗用地已标未来商品房售价
同时,根据出让公告显示，除上述共有产权房地块外,今日还有9宗普通商品住宅用地成交，除延庆地块外，其余8宗地均已明确未来商品住房的销售价格,在户型要求方面,绝大部分地块均设置了套型建筑面积须满足“90/70”条件的要求。
从成交情况来看，对于区位较好、容积率较低的商品住宅项目，房企依然保持了较高的关注度，竞争较为激烈，如此次成交的丰台白盆窑、顺义后沙峪、大兴采育等商品房地块吸引了多家企业参与竞买。其中：丰台花乡白盆窑两宗商品住宅用地房屋销售均价不超过67702元/平方米，最终分别由北京中铁诺德房地产开发有限公司和中铁置业集团北京有限公司竞得，溢价率分别为25%和26%，成交楼面地价分别为42942元/平方米和44296元/平方米。大兴采育两宗商品住宅用地房屋销售均价不超过31136元/平方米，最终分别由北京住总房地产开发有限责任公司和北京城建新城投资开发有限公司竞得，溢价率分别为49%和27%，成交楼面地价分别为19245元/平方米和16385元/平方米。顺义后沙峪商品住宅用地房屋销售均价不超过55711元/平方米，最终由深圳市威卓投资咨询有限公司和北京首都开发股份有限公司联合体竞得，溢价率18%，成交楼面地价约33847元/平方米。
此外，房山拱辰街道商品住宅用地房屋销售均价不超过42561元/平方米，最终由北京华发创盛置业有限公司竞得，溢价率2%，成交楼面地价约16078元/平方米。昌平北七家镇未来科学城南区商品住宅用地房屋销售均价按地块容积率不同，分别设定为51478元/平方米和54187元/平方米，最终由北京未来科学城置业有限公司、北京城建投资发展股份有限公司和天津北方裕茂企业管理有限公司联合体竞得，溢价率1%，成交楼面地价约21109元/平方米。
今日成交的另两宗商品住宅用地分别位于延庆和密云。其中密云新城居住用地商品住宅房屋销售均价不超过23878元/平方米，由北京檀营鑫房地产开发有限公司以0.82亿元竞得，成交楼面地价为6004元/平方米。延庆新城03街区居住用地未限定其商品住房销售价格，由北京富力通达房地产开发有限公司、华通置业有限公司和北京嘉晨置业合伙企业联合体以8.165亿元竞得，成交楼面地价为6467元/平方米。
此外，今日还有1宗位于昌平区沙河镇七里渠的商服用地成交，由时代好未来教育科技有限公司以13.2亿元竞得，成交楼面地价为18447元/平方米。
“房住不炒”进一步落实
业内人士表示，此次多宗限房价商品房及共有产权地块成交，表明政府部门抑制房价上涨的决心不会发生改变，“房住不炒”也在从各方面得到进一步落实。北京在源头上加大了住宅用地特别是保障房及普通商品住房用地的供应，本身就是加大供应、缓解供需矛盾、稳定市场预期的有力举措。同时，绝大部分商品住房地块都限定了未来商品住房的销售价格，这将对稳定房价预期也起到积极作用。
本报记者 李海霞 D155
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】