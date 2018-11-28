原标题：北京一天成交12宗经营性用地 居住用地达127万平方米

原标题：10宗成交用地标出未来住房售价

昨天，本市土地交易市场共有12宗经营性用地成交，土地总面积约69公顷，总建筑规模约134万平方米，总成交价款约316.46亿元。其中居住用地11宗、约66公顷，127万平方米。

2宗共有产权房地块位于顺义

昨日成交的居住地块中，有两宗位于顺义区的共有产权住房地块，可提供共有产权房面积约20万平方米。其中顺义新城第13街区地块房屋销售价格为24000元/平方米，最终由北京恒意房地产开发有限公司以7.79亿元竞得，溢价率2%，成交楼面地价为10998元/平方米；后沙峪镇顺义新城第19街区地块房屋销售价格为27000元/平方米，最终由中建一局集团建设发展有限公司以19.45亿元竞得，溢价率18%，成交楼面地价为14654元/平方米。

8宗用地已标未来商品房售价

同时,根据出让公告显示，除上述共有产权房地块外,今日还有9宗普通商品住宅用地成交，除延庆地块外，其余8宗地均已明确未来商品住房的销售价格,在户型要求方面,绝大部分地块均设置了套型建筑面积须满足“90/70”条件的要求。

从成交情况来看，对于区位较好、容积率较低的商品住宅项目，房企依然保持了较高的关注度，竞争较为激烈，如此次成交的丰台白盆窑、顺义后沙峪、大兴采育等商品房地块吸引了多家企业参与竞买。其中：丰台花乡白盆窑两宗商品住宅用地房屋销售均价不超过67702元/平方米，最终分别由北京中铁诺德房地产开发有限公司和中铁置业集团北京有限公司竞得，溢价率分别为25%和26%，成交楼面地价分别为42942元/平方米和44296元/平方米。大兴采育两宗商品住宅用地房屋销售均价不超过31136元/平方米，最终分别由北京住总房地产开发有限责任公司和北京城建新城投资开发有限公司竞得，溢价率分别为49%和27%，成交楼面地价分别为19245元/平方米和16385元/平方米。顺义后沙峪商品住宅用地房屋销售均价不超过55711元/平方米，最终由深圳市威卓投资咨询有限公司和北京首都开发股份有限公司联合体竞得，溢价率18%，成交楼面地价约33847元/平方米。

此外，房山拱辰街道商品住宅用地房屋销售均价不超过42561元/平方米，最终由北京华发创盛置业有限公司竞得，溢价率2%，成交楼面地价约16078元/平方米。昌平北七家镇未来科学城南区商品住宅用地房屋销售均价按地块容积率不同，分别设定为51478元/平方米和54187元/平方米，最终由北京未来科学城置业有限公司、北京城建投资发展股份有限公司和天津北方裕茂企业管理有限公司联合体竞得，溢价率1%，成交楼面地价约21109元/平方米。

今日成交的另两宗商品住宅用地分别位于延庆和密云。其中密云新城居住用地商品住宅房屋销售均价不超过23878元/平方米，由北京檀营鑫房地产开发有限公司以0.82亿元竞得，成交楼面地价为6004元/平方米。延庆新城03街区居住用地未限定其商品住房销售价格，由北京富力通达房地产开发有限公司、华通置业有限公司和北京嘉晨置业合伙企业联合体以8.165亿元竞得，成交楼面地价为6467元/平方米。

此外，今日还有1宗位于昌平区沙河镇七里渠的商服用地成交，由时代好未来教育科技有限公司以13.2亿元竞得，成交楼面地价为18447元/平方米。

“房住不炒”进一步落实

业内人士表示，此次多宗限房价商品房及共有产权地块成交，表明政府部门抑制房价上涨的决心不会发生改变，“房住不炒”也在从各方面得到进一步落实。北京在源头上加大了住宅用地特别是保障房及普通商品住房用地的供应，本身就是加大供应、缓解供需矛盾、稳定市场预期的有力举措。同时，绝大部分商品住房地块都限定了未来商品住房的销售价格，这将对稳定房价预期也起到积极作用。

本报记者 李海霞 D155

(责编：赵爽、仝宗莉)