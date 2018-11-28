工信部通报7家违规电信企业

工信部网络安全管理局11月27日对7家违规电信企业进行通报，针对其落实《网络安全法》《通信网络安全防护办法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规中存在的问题，责令企业进行整改。
根据工信部通报，这7家电信企业分别为：南京途牛科技有限公司、阿里云计算有限公司、上海帝联网络科技有限公司、郑州市景安网络科技股份有限公司、上海携程商务有限公司、武汉长城宽带网络服务有限公司、成都西维数码科技有限公司。
根据工信部公布的检查结果，阿里云未对正式上线运行的系统进行定级备案；未建立互联网信息安全管理系统同步配套和运维管理制度。途牛、携程未建立企业新业务安全评估制度，其中，途牛未建立数据收集、共享、销毁等环节的管理规定；未针对数据保护情况建立自查制度并开展自查。携程未建立针对批量导出、复制、销毁信息审查机制。
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