人民网北京11月28日电 发改委网站公布了1-10月煤炭进出口简况，据海关统计，前10个月全国进口煤炭2.5亿吨，同比增长11.5%。
1-10月煤炭进出口简况， 据海关统计，前10个月全国进口煤炭2.5亿吨，同比增长11.5%，其中10月份进口2308万吨，增长8.5%；累计出口394万吨，下降41%。
1-10月煤炭生产供应简况方面，据有关方面数据，1-10月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量29亿吨，同比增长5.4%。累计进口煤2.5亿吨，同比增长11.5%。铁路煤炭发运19.7亿吨，同比增长9.5%。10月末，全国重点电厂存煤9199万吨，可用28天。
10月份铁路煤炭运输保持增长，10月份全国铁路煤炭发运量2亿吨，同比增长6.5％。1-10月发运煤炭19.7亿吨，同比增长9.5%。
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