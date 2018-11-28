昌平警方打掉三个租房“黑中介” 刑拘犯罪嫌疑人14名

原标题：昌平警方打掉三个租房“黑中介”
本报讯（记者 孙云柯 通讯员 王俊娜）日前，昌平警方在回龙观一举打掉3个租房“黑中介”犯罪团伙，依法刑拘犯罪嫌疑人14名，破案22起。
今年8月，昌平警方接到群众反映，称在回龙观一带存在“黑中介”团伙逼迫租客退租，且不退还押金并存在恐吓租客行为。昌平公安分局迅速展开调查，发现河北籍男子王某有重大作案嫌疑。昌平警方决定以王某为突破口，深入开展工作。
8月16日，涉嫌故意伤害的王某被抓获归案。经查，民警逐步摸清了以王某、李某、冯某为首的3个“黑中介”团伙的基本架构，并查明了3个团伙自去年12月至今，在回龙观一带以个人承租房屋为名，通过垄断房源、隔断出租、强迫租客搬离、威胁恐吓租客等行为非法获取经济利益。
近日，昌平警方出动精干警力一举抓获涉案嫌疑人14名，当场起获涉案租赁合同50余份。据犯罪嫌疑人交代，3个团伙均无房产经纪公司执照、无具体办公地点、无固定暂住地点，是典型的“三无”型“黑中介”。被打掉的3个犯罪团伙关联紧密，平时独自实施出租行为，但在腾退租客时均结伙滋事。
经审查，上述3个“黑中介”团伙的14名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，目前案件正在审理中。警方提示，通过房屋经纪公司租赁房屋时，一定要注意查看公司是否具有营业执照，切不可贪图便宜选择无资质的“黑中介”。
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