原标题：北京关闭53万违规直播间 三季度专项整治短视频类网站

原标题：140万余部违规短视频被清理

北京警方加大网络直播整治力度 关闭违规直播间53万间 封停违规账号80万个

据新华社电 平台“造星”，网络狂欢。随着不少网络平台将短视频与直播功能相结合，网络直播热度依然很高，其背后的问题仍值得关注。记者日前从北京市公安局网安总队获悉，按照公安部“净网2018”专项行动部署要求，北京网络安全系统于今年第三季度开展对短视频类网站专项整治，共清理违规短视频140余万部，关闭违规直播间53万间，封停违规账号80万个，行政处罚违规平台3家。

记者注意到，2015年网络直播兴起至今，这个炙手可热的风口行业逐步经历了从“资本涌入、野蛮生长”到“监管整治、大浪淘沙”的过程。数据显示，截至2017年年底，全国网络直播用户达4.22亿，超过网民总数的一半；提供互联网直播平台服务的企业达到数百家，市场营收超过300亿元。

北京市公安局网安总队办案民警介绍，网络直播刚刚在移动端发展时，平台对于播主并没有采取实名认证措施，用户只需要简单注册后就能开始直播。极低的入行门槛让从业人员鱼龙混杂，为了博眼球、吸引流量，很多直播内容充斥着涉黄、涉赌内容，网络直播一时间藏污纳垢、乱象频出。

2016年至2017年，随着《互联网直播服务管理规定》出台、网络安全法正式实施，有关部门针对网络直播平台低俗内容的治理行动陆续展开。

记者了解到，目前，警方要求短视频、网络直播平台须落实实名制并留存一定时间跨度内的直播视频、留言及发帖内容。办案民警介绍，在此规定下，绝大多数此前跟风活跃起来的直播平台因资金有限、硬件条件不足无法合规，运营难以为继。网络直播平台整治开始后，平台数量断崖式下降，目前活跃的以大平台居多，它们也更加注重规范运营，建立了内容审核和把控的标准。

警方介绍说，一些短视频、直播平台还建立了万人级别的审核员队伍，审核分为机器审核、人工审核、人工抽查和四审。对于直播播主，一些平台对其着装也有相应规定，并采用人工智能技术进行人脸识别，落实实名制要求。

但在警方整治专项行动中，部分短视频、直播平台仍存在把关不严的情况。今年7月，北京市公安局朝阳分局警务支援大队发现两家直播网站在用户昵称中存在违法信息，两家网站被处以行政处罚；今年2月，北京警方在某知名短视频网站中发现有涉黄类信息，警方对该公司主要负责人进行约谈，并根据网络安全法对该公司予以行政警告处罚。

北京市公安局网安总队相关负责人表示，短视频、直播平台用户多、影响广，应加大播主和注册用户的准入门槛，引导平台传播符合主流价值观的内容。同时，建议建立网络主播“黑名单”制度，对于有违法违规行为的网络主播，一站封杀，站站封杀。

(责编：赵爽、仝宗莉)