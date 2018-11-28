物流创新助力大湾区打造智慧物流新高地

人民网深圳11月28日电（记者 吕绍刚、贺林平）中国外运“智于科技，慧于生态”运易通平台日前在深圳发布，以物流创新助力粤港澳大湾区打造智慧物流新高地。从平台前期在大湾区的试点情况看，物流时间可下降超过 20%，物流成本平均下降10%。

运易通平台涵盖了以粤港澳大湾区为中心并辐射全国的公共物流服务、可视化全程物流服务、数字化服务和在线科技服务四大类别共计11款产品，满足客户多样化的订舱、陆运、报关、保险、物流金融需求。今年以来，平台在线海运订舱量突破160万标准箱，无车承运在线运营量超过35万标准箱，月浏览量超过100万，居于国内互联网物流电商平台前列。

据介绍，运易通平台推出的关务云服务，实现了与国家电子口岸中心的数据直连，能为客户提供在线下单、自动调度、自动制单、OCR智能识别和归类、智能审单等全智能化报关作业。借助粤港澳大湾区创新的通关机制，运易通推出了湾区独有的出口运输即报关、进口航行即报关模式，能有效提高通关效率，其中出口减少报关等待时间一天以上，进口减少报关等待时间7天以上。

近日发布的《新时代中国中国物流发展报告》称，中国已经成为世界物流大国，2017年，中国社会物流总费用12.1万亿元，已经成为全球最大物流市场。随着经济结构逐步调整到位，中国物流业正在进入全面提质增效时代。专家评价，运易通的出现将为包括粤港澳大湾区在内的全国进出口企业提供简单、便捷、节省、高效的全程物流体验，大大降低进出口企业的物流成本，助力进出口企业产品快速走出去，引进来，在市场竞争中占得先机。

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