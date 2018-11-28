科技驱动企业财税服务变革发展

近年来随着人工智能、大数据，以及一些新兴技术应用的落地，给财税服务的发展带来了深刻影响。其最重要的标志就是让财务走向了数字化和智能化，不再单纯满足于解决用户痛点和效率问题，而转向从智能化软件到全流程标准化服务的深入发展。
如何用科技驱动企业财税服务创新升级？“依托互联网技术用人工智能代替人，进而提高工作效率来解决人少、人贵的问题，同时通过再造业务流程来解决人懒的问题。”噼里啪智能·财税创始人、董事长樊祎在2018企业服务+智慧论坛上介绍，SaaS+BPaaS+共享平台、税务风控建模、税负预警、人工智能、企业交易关系大数据图谱都是该企业基于互联网技术上的实践。
“人工智能自动化、洞察与预测的技术特点已经应用到财务领域，RPA将财务事务性操作和报告流程实现自动化处理，帮助企业极大的降低成本、释放人员生产力。”原普华永道财务管理咨询专家David Wang表示。
易观智能终端及入口应用中心高级分析师王盈则认为，小微企业数量持续稳定增长为企业服务提供广阔空间，互联网财税服务企业凭借技术应用和数据挖掘能力优化代理记账服务，推动企业经营效率提升，创新服务模式有望激活市场潜能。
据悉，由噼里啪智能·财税主办的2018企业服务+智慧论坛于11月15日至11月27日，在北京、天津、南京、上海四大城市陆续召开。与会业内人士普遍认为，随着国家政策环境及互联网技术的不断变化，企业服务行业面临着诸多未知，企业服务商在自身转型、市场竞争、创新能力、数据共享和安全等方面面临着诸多挑战。整个企业服务行业需要抓住国家大力支持民营企业发展的大好时机，利用科技推动行业新的变革，以合规纳税为本，凭借新智慧，提升企业的新增长。
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