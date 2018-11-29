全年购物限额升至3万元

本报北京11月28日电 （记者黄晓慧、李丽辉）为实施更加开放便利的离岛旅客免税购物政策，促进海南国际旅游消费中心建设，财政部、海关总署、税务总局发布公告，自2018年12月1日起，对海南离岛旅客免税购物政策部分内容进行调整。
据悉，此次调整将全年免税购物限额从1.6万元增加到3万元，不限购买次数。同时，将视力训练仪、助听器等康复医疗器械纳入免税商品范围，加入到现行的“美容及保健器材”目录中，离岛旅客每人每次可购买两件。
此外，岛内外居民旅客购物不再有区别，海南居民离岛购物同样可以适用该政策。
该政策实施7年多来，推动海南省国内旅游收入和接待国内游客数量分别实现年均17%和13%的持续增长，购物旅客数量占当年国内旅客数量的比重由2011年的1.66%增长到2017年的4.03%，免税销售额占当年海南国内旅游收入的比重由2011年的3.29%增长到2017年的10.45%，来琼旅客对离岛免税的接受程度和参与程度越来越高，旅游购物占全省旅游的比重正逐步上升。
海南省财政厅厅长王惠平表示，历史证明，每一次政策调整都使免税销售额得到20%以上乃至数倍的增长，政策调整效应显著。这次调整，也将为国内奢侈品进入海南及中国市场打开更大通道，有利于吸引大家从出国购物转向到海南购物，带动海南景点观光、交通运输、住宿餐饮、仓储物流等服务行业的发展，推动海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。
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