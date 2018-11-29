第三届中国军民两用技术创新应用大赛结束

本报长沙11月28日电 （记者王政、侯琳良）第三届中国军民两用技术创新应用大赛颁奖活动今天在湖南长沙举行，42个参赛单位荣膺金银铜奖，10个地方政府部门获得优秀组织奖，历时7个月的第三届大赛活动圆满结束。

据介绍，这届大赛围绕新一代信息技术、先进材料、航空航天、智能制造、新能源与节能环保5个领域，面向全国征集参赛项目，项目质量明显提升。

为加快资本技术融合，大赛着力引导风投创投、军民融合基金、银行等金融投资机构关注相关项目，截至颁奖当天，达成签订投资意向16项，涉及金额6.09亿元。

《 人民日报 》（ 2018年11月29日 12 版）

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