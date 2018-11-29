南湖—若尔盖扶贫协作创业园启动

本报杭州11月28日电 （记者江南）南湖—若尔盖“飞地”创业园区28日在浙江嘉兴南湖区奠基开工。这一东西部扶贫协作项目启动，标志着南湖区结对四川若尔盖县扶贫攻坚进入新阶段。

若尔盖县地处川甘青接合部，有高海拔、高纬度、低气温“两高一低”特点，属革命老区、民族地区、深度贫困地区。自2017年《浙川扶贫协作和深化合作框架协议》签订以来，南湖区与若尔盖县对口协作推进力度逐步加大。此前，两地就生态旅游营销、红色资源开发等开展对接。今年6月，南湖区与若尔盖县签订规划建设“飞地”创业园区合作协议，以此实现产业造血。

《 人民日报 》（ 2018年11月29日 12 版）

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