原标题：推动出台更多 优化营商环境的硬举措

国务院总理李克强11月28日主持召开国务院常务会议，听取优化营商环境工作汇报，决定开展中国营商环境评价；部署进一步发展养老产业、推进医养结合，提高老有所养质量。

会议指出，按照党中央、国务院部署，顺应社会期盼，近年来各地区、各部门持续推进“放管服”等改革，改善营商环境取得积极成效。下一步，要把进一步优化营商环境作为促进高质量发展、应对复杂形势的重要举措，瞄准市场主体反映的突出问题，加力推改革、促开放，放宽市场准入，加强公正监管，制止乱收费乱检查等，避免对企业自主经营的不当干扰，不断缩小与国际一流营商环境的差距，使市场主体活力和社会创造力持续迸发。加快把一些地方已经见效、便利企业的做法推向全国。尤其要在精简事项、简化流程、降低费用等方面加大力度。建立企业参与营商环境政策制定的工作机制，支持开展第三方评估，打造市场化、法治化、国际化营商环境。会议决定，按照国际可比、对标世行、中国特色原则，围绕与市场主体密切相关的开办企业、办理建筑许可、获得信贷、纳税、办理破产等方面和知识产权保护等，开展中国营商环境评价，逐步在全国推开，推动出台更多优化营商环境的硬举措，让企业有切身感受，使中国继续成为中外投资发展的热土。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，优化投资营商环境是各国为吸引外资而竞相采取的主要手段。当前我国仍然是外商投资的沃土。各地区的新型工业化、城镇化进程具有巨大的市场潜力，中西部地区和东北地区的发展存在广阔市场空间，高新技术产业、现代服务业和新型消费市场也将为外资提供新的市场机遇。高质量的发展需要高质量的开放。为进一步提升开放水平和效果，需要将开放立足点从优惠的政策和廉价的资源，转向营商环境的优化。

“由于历史、观念、体制等多重因素影响，我国部分地区营商环境不公平、不公正的问题仍未得到有效解决，比如政府行政效率和服务水平有待提高，部分领域对民资、外资的市场准入门槛仍然较高等。”吴琦表示，优化营商环境应从市场化、法治化、国际化三方面入手，建立统一开放、竞争有序的市场体系和秩序。

其中，市场化是根本方向，要通过放宽准入限制、提高政务效率、降低企业成本、优化企业服务，强化企业主体地位，吸引外资和各类高端资源要素集聚；法治化是根本保障，要构建法治化的营商环境制度体系，赋予各类资本公平竞争的机会和权利，加强知识产权保护；国际化是必然趋势，要加强同国际标准和经贸规则的对接，参照世界银行营商环境评价体系，主动对标国际一流营商环境，提升国际竞争力和对国外投资者的吸引力。此外，还要加强资源环境保护，提升生态环境质量，加强和创新社会治理，加强公共服务设施和基础设施建设，创造美丽宜居的社会环境。

(责编：朱江、仝宗莉)