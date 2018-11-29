原标题：隐私政策测评报告出炉 100款App存在八大问题

11月28日，中消协发布了《100款App个人信息收集与隐私政策测评报告》（以下称《测评报告》）。

《测评报告》结果显示，新闻阅读、网上购物和交易支付等类型App为总平均分相对较高的App类别，而金融理财类App得分相对较低，仅为28.91分。

10类App均存在涉嫌过度收集或使用用户个人信息的问题。10类100款App中，多达91款App列出的权限存在涉嫌“越界”。其中，59款App涉嫌过度收集“位置信息”，28 款App涉嫌过度收集“通讯录信息”，23 款App涉嫌过度收集“身份信息”，22款App涉嫌过度收集“手机号码”等。

在隐私政策方面：47款App隐私条款内容不达标，其中34款App没有隐私条款。其主要问题是：1.未明确告知收集个人信息类型，且收集敏感信息时未明确告知用户信息的用途；2.未明确告知用户个人信息的保存期限和停止运营的情形；3.未明确告知用户个人信息使用方式；4.对外提供个人信息时不单独告知并征得用户同意；5.未明确告知用户如何更正个人信息和撤回同意；6.隐私条款未在明显位置公示，条款变更时未及时通知用户；7.隐私政策存在默认同意或未提示阅读等问题；8.存在“自行承担风险”等不合理免责条款。

在金融理财类App测评中，10款金融理财类App被评价为三星或三星半的是网易彩票、中国建设银行；胜算在握、微贷网、中国工商银行、捷信快贷、随手记、同花顺、马上到账贷款、悟空理财被评价为一星。

《测评报告》列举了部分公司存在的问题。例如，支付宝App未在收集的信息种类中注明个人敏感信息，且未对核心和附加功能进行区分，导致用户易认为所收集的信息均为必需项。悟空理财App存在“您须对您本人在使用本网站所提供的服务时的一切行为、行动（不论是否故意）负全部责任”等不合理免责条款。

中消协表示，针对本次测评活动中发现的典型问题，将约谈劝谕相关App开发管理者，督促企业整改提高。中消协将持续关注App个人信息保护工作，采取更多有效方式，更好地维护消费者个人信息安全。（本报记者 于德良）

(责编：朱江、仝宗莉)