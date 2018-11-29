原标题：资管新规意见稿交周岁成绩单 保本理财逐步退出市场

来源：北京商报

自去年11月的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》（以下简称“资管新规意见稿”）发布以来，已经过去了整整一年，存量规模超20万亿元的银行理财正在悄然生变。在资管新规意见稿的影响下，保本理财逐步退出市场、净值型理财和结构性存款则出现大幅增长、理财子公司加速建立。但与之对应的则是，银行理财业务收入下降、中小银行在理财子公司建设中先发优势不足等问题。

欢欣 产品结构优化升级

此前被各家银行作为揽储利器的保本理财产品已经逐步退出市场，据融360最新监测数据显示，2017年11月保本理财占比为32.33%，自2018年4月开始持续下降，10月保本理财占比为26.15%，近一年下降了6.29个百分点。相反，净值型理财和结构性存款则出现大幅增长。

过去净值型理财一直不受投资者青睐，原因是“没有固定的收益率，净值有涨有跌，产品存在亏损的可能”。但在打破刚兑的新监管形势下，理财产品向净值化转型已经成为不可逆的趋势。反映到数据来看，净值型理财产品10月发行量已从1月的120款以内增长至200款以上。

而理财产品整体月度发行数量呈现缩水趋势，今年10月，理财市场整体发行数量仅有9330款，降至1万款以下。

此外，允许银行设立理财子公司，也给商业银行理财业务升级转型提供了契机。今年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》以下简称“资管新规”正式落地。资管新规指出，商业银行应设立具有独立法人地位的子公司开展资产管理业务，而10月发布的《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》则提出了更多具体要求，在投资和销售方面均放款标准，助力银行加快设立理财子公司。

银行设立子公司或专营机构正提速，除招商银行、华夏银行等股份制银行表示要成立理财子公司，中国银行、建设银行、农业银行、工商银行4家国有大行也加入到理财子公司“预备军”阵营中。据北京商报记者不完全统计，目前共有19家银行拟设理财子公司。

在融360分析师杨慧敏看来，资管新规下，银行理财和其他资管产品站在了同一个竞争水平线上，加之理财子公司设立后，银行理财的发行和销售政策更有放松，未来有能力的银行将会积极发起设立理财子公司，同时加强权益类投研能力的建设，利用政策红利加快理财业务的转型。

阵痛 理财业务收入普降

与理财产品结构优化升级对应的则是银行理财业务收入普降，从各大银行2018年三季报数据中也能一窥资管新规意见稿带来的影响，北京商报记者注意到，尽管各家银行披露的数据口径不同，但三季度银行理财业务收入均较去年同期有所下滑。五大国有行中，中国银行前三季度手续费及佣金净收入为685.18亿元，同比2017年的699.01亿元减少13.83亿元，下降1.98%。建设银行副行长张立林此前也在公共场合表示，理财收入出现阶段性下降是正常现象，整个资管新规所体现的导向是朝着更有序、更健康的方向发展。

除国有大行受资管新规“波及”外，中小银行的手续费及佣金净收入也出现了不同程度的下降，8家上市股份制银行中，浦发银行、华夏银行、民生银行、中信银行4家股份制银行均出现了不同程度的下滑，其中，浦发银行下滑较为明显，从2017年前三季度的355.51亿元下降至今年同期的299.71亿元，同比降幅达15.7%。华夏银行、民生银行、中信银行同比分别下降5.48%、0.03%、4.7%至130.31亿元、361.67亿元、326.04亿元。

区域性中小银行的表现则更为乏力，在15家已上市的区域性中小银行中，仅有4家银行的手续费及佣金净收入呈上升趋势，其余11家银行步入下行区间，其中无锡银行、张家港农商行以及成都银行降幅都超过30%，无锡银行降幅最高，较2017年末下降45.24%，成都银行较2017年末下降32.21%，张家港农商行较2017年三季度同期下降32.46%。无锡银行在三季报中披露，该行收入下降是由于理财业务收入减少。成都银行也表示，造成该项收入变动的主要原因是银行卡、理财及投资银行业务手续费收入下降所致。

杨慧敏进一步指出，理财的业务模式之前从中赚取利差，而资管新规后，理财业务逐渐回归资管本质，“受人之托，代人理财”，所以理财的业务模式转为收取管理费。且理财产品的多层嵌套、投资非标、资金空转等都受到了限制，从而造成了理财业务收入的减少。

挑战 小型银行或将退出理财市场

不过，值得关注的是，《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》明确未来银行理财销售主体并不再是银行，而是银行控股或者全资控股的银行理财子公司，这意味着，理财子公司业务将完全和银行本身的业务分开，子公司自主经营、自负盈亏，这将对子公司人才建设和投研体系建设产生较大考验。一位不愿具名的业内人士分析认为，对于理财业务较强的城商行和农商行来说，未来布局理财子公司也是大势所趋，而那些理财实力较弱的城商行和农商行，也不会花费太多去成立理财子公司或者拿不到理财子公司的牌照，最终极有可能退出理财市场。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼在接受北京商报记者采访时表示，不管是大型银行、股份制银行还是城商行，理财子公司与母行分支机构在销售管理、利益分配等方面，也需要更多协调。此外，从执行层面看，对中小银行而言，人才引进、系统搭建等方面都还需要进行更加充分的准备。对规模较小的城商行、农商行来说，无论是业务规模和人才储备等方面都不支持成立理财子公司，这些小型银行理财业务发展将面临较大变数。制度障碍突破之后，真正要释放改革红利并不是一朝一夕之事。

普益标准研究员于康预测称，“需要注意的是，因为理财子公司筹建和开业两个阶段所给予的反馈调整时期都较长，因此预期短期内较难真正落地。考虑到政策描述的时限范围以及银行的调整准备期，理财子公司最快也需在明年春节后落地”。“银行应正确处理表外融资与表内融资的关系，积极引导影子银行向好的方向发展，在符合监管要求和风险防控的前提下适当保留表外融资，增加企业的融资渠道；顺应监管需求、立足服务实体经济，压缩同业链条与规模，助力资金‘脱虚向实’。”于康说道。

北京商报记者 崔启斌 宋亦桐

(责编：杨曦、仝宗莉)