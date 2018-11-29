未完成整改前滴滴顺风车保持下架

原标题：未完成整改前顺风车保持下架

11月28日上午，交通运输新业态协同监管部际联席会通报了网约车顺风车进驻式安全专项检查结果。根据通报，网约车企业顺风车产品存在安全隐患、非法运营突出等问题。交通运输部要求，未完成安全隐患整改前，相关企业继续下架滴滴顺风车业务。滴滴CEO程维表示，坚决整改，顺风车业务仍将无限期下线。

顺风车产品存在重大安全隐患

昨天上午，交通运输部会同中央网信办、公安部、国家市场监督管理总局等部门，通报了网约车顺风车进驻式安全检查工作有关情况。

9月5日至15日，交通运输部联合调查组对滴滴、首汽、神州、曹操、易到、美团、嘀嗒、高德等8家主要网约车、顺风车平台公司开展进驻式联合安全专项检查。

昨天，交通运输部运输服务司介绍了检查工作有关情况。检查发现，滴滴公司存在7方面33项问题，包括：顺风车产品存在重大安全隐患、安全生产主体责任落实不到位、公共安全隐患问题较大、网约车非法营运问题突出、应急管理基础薄弱且效能低下、互联网信息安全存在风险隐患、社会稳定风险突出等。

城市交通专家徐康明认为，网约车企业应该重视合法合规问题，进一步推进合法合规进程。目前网约车企业非法运营问题仍然十分严重。交通主管部门存在执法手段单一，执法力度不足等问题。

依法处置非法营运行为

针对上述问题，检查组也提出了对相关责任单位和责任人的处理意见：一是未完成安全隐患整改前继续下架滴滴顺风车业务。二是依法处置非法营运行为。对网约车平台、私人小客车合乘信息服务平台开展非法从事出租汽车经营活动的，加大对相关平台公司的处罚力度。三是依法对滴滴公司主要负责人及法人代表等予以行政处罚，并责令滴滴公司对内部相关责任人员予以处理。

据悉，联合检查组已向滴滴公司反馈了检查发现的问题清单，并提出了27项具体整改要求，要求滴滴公司在两周内制定相应整改方案和具体措施，并向社会公开，主动接受监督。

滴滴：顺风车业务仍将无限期下线整改

会上，联合检查组还分别向首汽约车、神州专车、易到用车、美团打车、曹操专车、高德、嘀嗒出行等7家网约车、顺风车平台公司反馈了检查情况和相关问题清单，提出了整改要求，并要求在两周内制定完成整改方案和具体措施。

滴滴公司等8家网约车顺风车平台公司作了表态发言，表示将严格按照联合检查组的要求，在思想上高度重视，在整改上立行立改。

滴滴CEO程维表示，滴滴安全整改行动在未来半年内仍将持续进行，顺风车业务仍将无限期下线整改。过去三个月，滴滴上线并完善了十几项线上安全产品，包括行程中录音录像、一键报警、紧急联系人、未成年人乘车提醒、夜间乘客乘车等多项安全措施。同时，滴滴将全面推进网约车合规化工作。“我们会严格按照主管部门和联合检查组要求，根据各地网约车新政对轴距、排量、车价等不同要求，制定分城市、分阶段合规目标”。

首汽约车相关负责人介绍，合规化经营是首汽约车的首要发展理念，“合规是首汽约车运营的基础，也是前提，车辆、驾驶员100%合规是我们的目标。今年以来合规化进程一直在大力推进中，特别是9月份联合检查组进驻首汽约车平台后，合规化率大幅提升”。

首汽约车目前在开放办证的城市中，已基本完成直营车队的人车双证合规化工作；加盟车队中“日活跃接单”车辆的双证合规化率已经超过60%，并且还在通过“培训+奖励”等多管齐下的模式引导加盟车主加速其合规化进程。首汽约车在北京、南京、厦门等十几个城市，车辆与驾驶员合规率已达到100%。

文/本报记者 刘珜

(责编：仝宗莉、杨曦)