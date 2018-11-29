原标题：债券市场继续走牛 融通债券年内涨幅超10%

10年期国债收益率由今年1月初的4.0425%，回落至11月22日的3.3917%，回落65BP；20年国开债到期收益率的更是下行超过107BP。据银河证券统计数据显示，今年以来截止11月21日，全市场可比的861只债券基金（银河证券1级分类）平均4.06%的收益率，超过货币基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。

据银河统计数据显示，今年以来截止11月21日，融通增益实现11.12%的收益率，同期业绩比较基准为4.04%；融通债券业绩为10.75%（同期业绩比较基准上涨4.04%），在71只普通债券型基金（可投转债A类）中位居首位，远远大幅跑赢平均4.06%的收益率；融通岁岁添利定期开放债券（A类）在同类96只定期开放式普通债券型基金中位居第5名，取得8.76%的收益（同期业绩比较基准上涨1.37%）。

王超分析，从债市空间而言，信用收缩环境下经济下行的逻辑未变，后续伴随房地产链条景气度的加速下行，或可见经济下行压力的加速显现，同时通胀压力将会逐渐证伪，中微观韧性向宏观方向上靠拢，为长端提供下行空间；同时，货币政策在内外环境扰动下，在回归中性后已偏松方向比较确定，短端确定性比较明确，流动性的合理稳定也较为明确；此外，全球经济的逐渐下行和美国顶部区间的过热回落，将在未来降低整体市场风险偏好，同时也从利差角度为国内债市打开空间。

(责编：仝宗莉、杨曦)