券商、险资、地方政府联手 逾5000亿元纾困资金加速进场

连日来，各路纾困资金加速进场。据不完全统计，截至11月28日，券商、险资以及各个地方政府成立或拟成立的纾困专项基金规模超5000亿元。
截至11月28日，券商支持民营企业系列资管计划落地规模超700亿元。其中，兴业证券、光大证券、中泰证券、湘财证券等15家证券公司均已完成协议签署，并承诺自愿出资，承诺出资规模累计达440亿元。同时，各券商也在有序推进系列资管计划具体落地，已有15家券商共成立了16只系列资管计划和1只子计划，出资规模总计约315亿元。
国泰君安证券在行业中率先出资25亿元，于11月5日成立“证券行业支持民营企业发展系列之国君资管1号资产管理计划”，专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难，更好地服务实体经济，支持民营经济高质量发展。资金运用将以提供流动性支持的财务投资为主要方式，以保持上市公司控制权和治理结构相对稳定为主要目标，通过市场化、多样化、个性化方式，为符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业提供流动性支持。
11月6日，广发证券以自有出资10亿元成立“证券行业支持民企发展系列之广发资管FOF单一资产管理计划”，积极为优质民营企业纾解股票质押流动性风险提供强有力的资金支持。广发证券相关负责人表示，在产品管理方面，该计划将发挥广发证券强大的综合金融服务能力、优质丰富的投行及并购资源以及广发资管主动投研管理优势，增强标的上市公司资产的流动性，优化上市公司资产结构，促进上市公司健康发展。
北京理工大学公司治理与信息披露研究中心主任张永冀透露，未来随着资管计划落地，银行业、保险业以及地方政府部门纷纷参与其中，证券公司在挑选需要支持的民企项目时，或将不会局限于自家的股权质押相关项目。
除了券商外，各大保险公司也密集设立了约860亿元纾困专项产品。继国寿、太平、人保、新华、阳光等五家保险资管成立共计780亿元规模的纾困专项产品后，日前泰康也设立了80亿元规模的纾困专项产品，参与化解优质上市公司股票质押流动性风险，积极服务实体经济。
此外，北京、上海、广东、浙江、宁夏、江西等17个省区市地方政府和国资委均已出台相关支持政策，成立或拟成立纾困专项基金规模合计约2560亿元。比如，近日河北省资产管理有限公司与中信建投证券签署战略合作协议，计划发起设立总规模100亿元的河北省上市公司新动力纾困基金，并将引入大型国有企业、金融机构、产业资本等共同参与，旨在帮助河北省民营企业、民营上市公司及其控股股东纾解股票质押及流动性风险，支持河北省民营企业发展壮大。
有关专家表示，随着各纾困专项基金纷纷成立并开展运作，民营企业股权质押风险有望得到缓解。经济日报-中国经济网记者 温济聪
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