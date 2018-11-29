原标题：超两成银行理财产品门槛降至1万元

昨日，华商报记者获悉，上周银行理财产品发行量锐减474款，环比下降23.13%；而超两成银行理财产品门槛降至1万元。

对此，业内人士分析，从趋势来看，未来两年理财产品的发行数量肯定是要下降的。根据理财新规，银行理财非标投资不得期限错配，这也意味着新的非标投资将受限。此外，今后预期收益类产品将逐渐退出，净值型产品逐渐成为市场主角，而净值型产品的存续期往往较长，单只产品的规模会比原先的封闭式预期收益类产品大很多，这也将导致产品数量萎缩。

值得注意的是，上周1万元门槛理财产品占比22.88%。也就是说，自9月底理财新规发布之后，不少银行将理财门槛下调至1万元。

从收益而言，城商行、农商行理财收益优势明显。上周城商行理财产品平均预期收益率为4.52%，农商行平均预期收益率为4.48%，股份制银行为4.32%，国有银行为4.07%，外资银行为3.12%。

“就收益后市而言，央行在公开市场连续21个交易日未开展逆回购操作，银行体系流动性仍然较为充裕。上周上海银行间同业拆放利率（shibor）有所下降，不过近期市场利率跌势放缓。年底将近，受整体流动性宽松影响，银行理财收益率年末翘尾现象难现，但年前这段时间有望止跌企稳。”融360分析师刘银平认为。 华商报记者 李王艳

(责编：仝宗莉、杨曦)