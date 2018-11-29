西安15家房产经纪机构被罚

原标题：15家房产经纪机构被罚

华商报讯（记者 陈思存）昨日，西安市住房保障和房屋管理局对15家违规经纪机构进行通报。

其中，陕西深华房地产信息咨询有限公司为禁止交易的住房提供经纪服务，被处罚4万元；陕西境商房地产营销策划有限公司西安第四十二分公司等9家单位，为禁止交易的住房提供经纪服务，均被处罚3万元罚款；西安文翔房地产信息咨询服务有限公司等2家单位存在从业人员以个人收取客户费用等违规违法行为被处罚2万元；西安海汇万家实业有限责任公司等3家单位存在因擅自对外发布房源信息等违规行为，被处罚1万元。

(责编：仝宗莉、杨曦)