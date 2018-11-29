滴滴非法营运问题突出

交通运输部28日举行网约车顺风车联合安全专项检查媒体通气会，通报对滴滴等8家主要网约车、顺风车平台公司的检查情况。通报称，滴滴公司顺风车产品存在重大安全隐患、网约车非法营运问题突出。未完成安全隐患整改前，滴滴顺风车业务继续下架。
通报称，从检查情况看，滴滴公司存在的问题包括：顺风车产品存在重大安全隐患，存在用户个人信息泄露风险和安全隐患，产品“社交化”定位诱发重大安全风险，顺风车规则违反国家和地方有关规定，涉嫌非法经营道路客运，业务资金结算模式不合规。此外，还有安全生产主体责任落实不到位，无资质非法运营，应急管理基础薄弱且效能低下，社会稳定风险突出，驾驶员从业资格审核把关不到位，企业对人车线下管理失控，对异常行程、异常订单取消缺乏有效监测管理，App安全功能设置不完善等问题。
对于首汽、神州、曹操、易到、美团、嘀嗒、高德等其他7家平台公司，联合检查组也发现网约车合规率仍有不足、安全生产管理亟需增强、公共安全防范存在不足等相关问题。
针对发现的问题，联合检查组要求：一是未完成安全隐患整改前继续下架滴滴顺风车业务。二是依法处置非法营运行为。三是对相关负责人依法给予行政处罚。由相关属地管理部门对滴滴主要负责人及法人代表等予以罚款等行政处罚。同时要求滴滴公司对照问题清单，对内部相关责任人员予以处理。四是处置涉嫌排除限制竞争行为和发布违法广告行为。 据新华社
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